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October 2026 Calendar: इस महीने कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-बैंक और कब हैं बड़े त्योहार? देखें सभी जरूरी डेट्स

By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
Published: Wed, 30 Sep 2026 11:47 AM (IST)

अक्टूबर 2026 में तीज-त्योहारों, बैंक और स्कूलों की छुट्टियों की लंबी कतार है, जिसमें पितृ पक्ष से लेकर नवरात्र और करवा चौथ तक शामिल हैं।

अक्टूबर 2026 कैलेंडर: यहां देखें व्रत-त्योहार, स्कूल और बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट (Image Source: AI-Generated)

अक्टूबर 2026 कैलेंडर: यहां देखें व्रत-त्योहार, स्कूल और बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट (Image Source: AI-Generated)

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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना अपने साथ धार्मिक उत्सवों और छुट्टियों की एक लंबी कतार लेकर आ रहा है। पितृ पक्ष के समापन से लेकर नवरात्र की धूम और करवा चौथ की रौनक तक, यह महीना पूरी तरह से फेस्टिव वाइब्स लेकर आ रहा है।

बता दें, इस महीने स्कूलों और बैंकों में भी कई छुट्टियां रहेंगी। आइए जानते हैं अक्टूबर 2026 के व्रत-त्योहारों, बैंक हॉलिडे और स्कूलों की छुट्टियों से जुड़ी जरूरी डिटेल्स , ताकि आप अभी से अपने पूरे महीने की प्लानिंग कर सकें।

हिंदू व्रत और त्योहारों की झड़ी

अक्टूबर की शुरुआत बेहद खास है। महीने के पहले हिस्से में पितृ पक्ष और इंदिरा एकादशी जैसे महत्वपूर्ण दिन पड़ रहे हैं। 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के बाद, 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी।

इसके बाद दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरे का जश्न मनेगा। महीने का दूसरा हिस्सा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के इर्द-गिर्द घूमेगा, जिसमें पापांकुशा एकादशी, शरद पूर्णिमा और कोजागरा पूजा शामिल हैं। महीने का समापन 29 अक्टूबर को सबसे खास त्योहारों में से एक करवा चौथ के साथ होगा।

अक्टूबर 2026 के त्योहारों की पूरी लिस्ट

तारीख दिन हिंदू त्योहार
6 अक्टूबर 2026 मंगलवार इंदिरा एकादशी
10 अक्टूबर 2026 शनिवार सर्व पितृ अमावस्या
11 अक्टूबर 2026 रविवार नवरात्र आरंभ
16 अक्टूबर 2026 शुक्रवार सरस्वती आवाहन
17 अक्टूबर 2026 शनिवार सरस्वती पूजा, तुला संक्रांति
19 अक्टूबर 2026 सोमवार दुर्गा अष्टमी, महा नवमी
20 अक्टूबर 2026 मंगलवार विजयदशमी, दशहरा
22 अक्टूबर 2026 गुरुवार पापांकुशा एकादशी
25 अक्टूबर 2026 रविवार कोजागरा पूजा, शरद पूर्णिमा
26 अक्टूबर 2026 सोमवार आश्विन पूर्णिमा
29 अक्टूबर 2026 गुरुवार करवा चौथ

(नोट: हिंदू त्योहारों की तारीखें और पूजा का समय स्थानीय पंचांग, सूर्योदय और चंद्रोदय के अनुसार बदल सकता है। इसलिए किसी भी पूजा के लिए अपना स्थानीय कैलेंडर जरूर चेक कर लें।)

बैंक हॉलिडे: 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, हड़ताल का भी अलर्ट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, अक्टूबर 2026 में देश भर के बैंक अलग-अलग राज्यों के त्योहारों के हिसाब से 11 दिनों तक बंद रह सकते हैं। इसके अलावा हर रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को भी बैंकों में ताला लटकता है।

वीकेंड की छुट्टियां:

  • रविवार: 4, 11, 18 और 25 अक्टूबर
  • शनिवार: 10 अक्टूबर (दूसरा शनिवार) और 24 अक्टूबर (चौथा शनिवार)

राज्यों और त्योहारों के अनुसार बैंक छुट्टियों की लिस्ट:

तारीख छुट्टी का अवसर / त्योहार राज्य/शहर जहां बैंक बंद रहेंगे
2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पूरे देश में
10 अक्टूबर महालय अमावस्या बेंगलुरु और कोलकाता
17 अक्टूबर महा सप्तमी अगरतला
19 अक्टूबर दशहरा अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता, पटना, रांची और शिलांग
20 अक्टूबर दशहरा/महानवमी, आयुध पूजा/दुर्गा पूजा गंगटोक और इंफाल
21 अक्टूबर विजयदशमी/दुर्गा पूजा अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता, और तिरुवनंतपुरम
22 और 23 अक्टूबर दुर्गा पूजा गंगटोक
26 अक्टूबर लक्ष्मी पूजा/एक्सेशन डे/महर्षि वाल्मीकि जयंती अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर
29 अक्टूबर करवा चौथ शिमला
31 अक्टूबर सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती अहमदाबाद

बैंक हड़ताल की चेतावनी

छुट्टियों के अलावा बैंक ग्राहकों को एक और बात का ध्यान रखना होगा। बैंकिंग सेक्टर में 5-दिन के वर्किंग वीक की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। अगर यह हड़ताल होती है, तो कामकाज प्रभावित हो सकता है। हालांकि, राहत की बात यह है कि बैंक बंद होने या हड़ताल के दौरान भी NEFT, RTGS, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी।

स्कूल हॉलिडे: बच्चों की मौज, जानिए कब-कब बंद रहेंगे स्कूल

अक्टूबर का महीना स्कूली छात्रों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होता। गांधी जयंती से लेकर दशहरा और क्षेत्रीय त्योहारों तक, छात्रों और परिवारों को शॉर्ट ट्रिप प्लान करने के कई मौके मिलेंगे।

हालांकि, स्कूलों की छुट्टियां राज्य, शिक्षा बोर्ड और हर स्कूल के अपने कैलेंडर के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। कुछ राज्यों और वहां मनाए जाने वाले प्रमुख अवसरों की लिस्ट नीचे दी गई है:

अक्टूबर 2026 - स्कूल छुट्टियों की लिस्ट:

तारीख (अक्टूबर 2026) त्योहार / अवसर किन राज्यों/शहरों में मुख्य रूप से छुट्टी
2 अक्टूबर (शुक्रवार) गांधी जयंती पूरे देश में (दिल्ली, यूपी सहित)
18 अक्टूबर दशहरा, सप्तमी, सद्दूूला बतुकम्मा तेलंगाना (बतुकम्मा) व अन्य राज्य
19 अक्टूबर महा अष्टमी, दशहरा, महा नवमी तेलंगाना (महा नवमी) व अन्य राज्य
20 अक्टूबर विजयादशमी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना व अन्य राज्य
21 अक्टूबर विजयादशमी के बाद तेलंगाना (संभावित छुट्टी)
26 अक्टूबर महर्षि वाल्मीकि जयंती दिल्ली, तेलंगाना व अन्य राज्य
29 अक्टूबर करवा चौथ (कर्क चतुर्थी) दिल्ली व अन्य राज्य

पश्चिम बंगाल में सबसे लंबा ब्रेक दुर्गा पूजा का होता है। यहां महा अष्टमी, दशहरा और अन्य पूजा के दिनों के आसपास लंबी छुट्टियां होती हैं। हालांकि, इन छुट्टियों की सटीक अवधि राज्य के अकादमिक कैलेंडर और स्कूलों पर निर्भर करती है। इसी तरह, दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में भी स्कूल अपने अनुसार दशहरा या ऑटम ब्रेक की अतिरिक्त घोषणा कर सकते हैं।

चूंकि हर राज्य और बोर्ड का हॉलिडे कैलेंडर अलग होता है, इसलिए अभिभावकों और छात्रों को किसी भी ट्रिप की प्लानिंग करने से पहले अपने स्कूल का आधिकारिक सर्कुलर जरूर चेक कर लेना चाहिए।

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