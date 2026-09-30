October 2026 Calendar: इस महीने कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-बैंक और कब हैं बड़े त्योहार? देखें सभी जरूरी डेट्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना अपने साथ धार्मिक उत्सवों और छुट्टियों की एक लंबी कतार लेकर आ रहा है। पितृ पक्ष के समापन से लेकर नवरात्र की धूम और करवा चौथ की रौनक तक, यह महीना पूरी तरह से फेस्टिव वाइब्स लेकर आ रहा है।

बता दें, इस महीने स्कूलों और बैंकों में भी कई छुट्टियां रहेंगी। आइए जानते हैं अक्टूबर 2026 के व्रत-त्योहारों, बैंक हॉलिडे और स्कूलों की छुट्टियों से जुड़ी जरूरी डिटेल्स , ताकि आप अभी से अपने पूरे महीने की प्लानिंग कर सकें।

हिंदू व्रत और त्योहारों की झड़ी अक्टूबर की शुरुआत बेहद खास है। महीने के पहले हिस्से में पितृ पक्ष और इंदिरा एकादशी जैसे महत्वपूर्ण दिन पड़ रहे हैं। 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के बाद, 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी।

इसके बाद दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरे का जश्न मनेगा। महीने का दूसरा हिस्सा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के इर्द-गिर्द घूमेगा, जिसमें पापांकुशा एकादशी, शरद पूर्णिमा और कोजागरा पूजा शामिल हैं। महीने का समापन 29 अक्टूबर को सबसे खास त्योहारों में से एक करवा चौथ के साथ होगा।

अक्टूबर 2026 के त्योहारों की पूरी लिस्ट तारीख दिन हिंदू त्योहार 6 अक्टूबर 2026 मंगलवार इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर 2026 शनिवार सर्व पितृ अमावस्या 11 अक्टूबर 2026 रविवार नवरात्र आरंभ 16 अक्टूबर 2026 शुक्रवार सरस्वती आवाहन 17 अक्टूबर 2026 शनिवार सरस्वती पूजा, तुला संक्रांति 19 अक्टूबर 2026 सोमवार दुर्गा अष्टमी, महा नवमी 20 अक्टूबर 2026 मंगलवार विजयदशमी, दशहरा 22 अक्टूबर 2026 गुरुवार पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर 2026 रविवार कोजागरा पूजा, शरद पूर्णिमा 26 अक्टूबर 2026 सोमवार आश्विन पूर्णिमा 29 अक्टूबर 2026 गुरुवार करवा चौथ (नोट: हिंदू त्योहारों की तारीखें और पूजा का समय स्थानीय पंचांग, सूर्योदय और चंद्रोदय के अनुसार बदल सकता है। इसलिए किसी भी पूजा के लिए अपना स्थानीय कैलेंडर जरूर चेक कर लें।) बैंक हॉलिडे: 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, हड़ताल का भी अलर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, अक्टूबर 2026 में देश भर के बैंक अलग-अलग राज्यों के त्योहारों के हिसाब से 11 दिनों तक बंद रह सकते हैं। इसके अलावा हर रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को भी बैंकों में ताला लटकता है।

वीकेंड की छुट्टियां: रविवार: 4, 11, 18 और 25 अक्टूबर

4, 11, 18 और 25 अक्टूबर शनिवार: 10 अक्टूबर (दूसरा शनिवार) और 24 अक्टूबर (चौथा शनिवार) राज्यों और त्योहारों के अनुसार बैंक छुट्टियों की लिस्ट: तारीख छुट्टी का अवसर / त्योहार राज्य/शहर जहां बैंक बंद रहेंगे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पूरे देश में 10 अक्टूबर महालय अमावस्या बेंगलुरु और कोलकाता 17 अक्टूबर महा सप्तमी अगरतला 19 अक्टूबर दशहरा अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता, पटना, रांची और शिलांग 20 अक्टूबर दशहरा/महानवमी, आयुध पूजा/दुर्गा पूजा गंगटोक और इंफाल 21 अक्टूबर विजयदशमी/दुर्गा पूजा अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता, और तिरुवनंतपुरम 22 और 23 अक्टूबर दुर्गा पूजा गंगटोक 26 अक्टूबर लक्ष्मी पूजा/एक्सेशन डे/महर्षि वाल्मीकि जयंती अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर 29 अक्टूबर करवा चौथ शिमला 31 अक्टूबर सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती अहमदाबाद बैंक हड़ताल की चेतावनी छुट्टियों के अलावा बैंक ग्राहकों को एक और बात का ध्यान रखना होगा। बैंकिंग सेक्टर में 5-दिन के वर्किंग वीक की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। अगर यह हड़ताल होती है, तो कामकाज प्रभावित हो सकता है। हालांकि, राहत की बात यह है कि बैंक बंद होने या हड़ताल के दौरान भी NEFT, RTGS, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी। स्कूल हॉलिडे: बच्चों की मौज, जानिए कब-कब बंद रहेंगे स्कूल अक्टूबर का महीना स्कूली छात्रों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होता। गांधी जयंती से लेकर दशहरा और क्षेत्रीय त्योहारों तक, छात्रों और परिवारों को शॉर्ट ट्रिप प्लान करने के कई मौके मिलेंगे।