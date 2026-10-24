‘पलंग सागवान के’ नहीं, ये है बिहार का असली भोजपुरी लोकगीत; इस गाने में झलकती है गांव की ठेठ संस्कृति

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार की असली संस्कृति वहां के फिल्मी भोजपुरी गानों में नहीं, बल्कि लोकगीतों में बसती है। यहां के लोकगीत मनोरंजन से कहीं बढ़कर हैं। इनमें गांव के जीवन, रिश्ते, प्रेम और समाज से जुड़े मुद्दों की बात होती है। ऐसा ही एक भोजपुरी लोकगीत है निमिया पतईया झरी जाय हो अंगनवा, कईसे बहारु जी।

ये लोकगीत बिहार के गांव-देहात के इलाकों में काफी मशहूर है और कई भोजपुरी गायक भी इसे अपनी आवाज दे चुके हैं। आइए जानें इस लोकगीत में क्या कहा गया है। क्या कहता है ये लोकगीत? ये लोकगीत एक महिला की दृष्टि से गाया गया है, जिसमें उसके घर की जिम्मेदारी और ससुराल के रिश्तों को बहुत ही खूबसूरत ढंग से बयां किया गया है। इस गीत की शुरुआत नीम के पेड़ से गिर रही पत्तियों और झाड़ू से उन्हें समेटने की मजबूरी से शुरू होती है। महिला कहती है निमिया पतईया झरी जाय हो अंगनवा, कईसे बहारु जी। यानी नीम की पत्तियां झड़कर पूरे आंगन में फैल गई हैं, लेकिन वो आंगन की सफाई कैसे करे।

वो आंगन में झाड़ू क्यों नहीं लगा पा रही है, इसका कारण महिला गीत में आगे बताती है। इस गीत में महिला की परिवार से जुड़ी बंदिशों को दिखाया गया है। इस गीत में एक बहू का अपने ससुराल में मर्यादा और जिम्मेदारियों को दिखाने की कोशिश की गई है।

भारतीय संस्कृति में ससुर को पिता के समान माना जाता है, लेकिन एक मर्यादा भी होती है। उनकी उपस्थिति से ही बहू के मन में झिझक का भाव आ जाता है। वहीं इस गीत में बताया गया है। भसूर जी का डेरा और बहू की दूरी आगे गीत में महिला कहती है ओही रे अंगनवा भसूर जी के डेरा, तनीको छूवत जिया जाय रे अंगनवा, कईसे बाहरु जी। यानी उसी आंगन में भसूर जी यानी पति के बड़े भाई भी रहते हैं और बिहार में भसूर को छूना मर्यादा के खिलाफ माना जाता है। इसलिए गलती से उसका हाथ उन्हें न लग जाए, इसलिए वो आंगन में सफाई करने से बच रही है।