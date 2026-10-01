अजय हुड्डा के गाने नहीं, ये है हरियाणा का असली लोकगीत; नई बहू क्यों करती है अपने ससुर से ऊंटनी लाने की जिद?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा की संस्कृति में लोकगीतों की खास जगह है। यहां हर मौके के लिए लोकगीत हैं, जो अपने ठेठ देसी अंदाज और बोलियों के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं लोकगीतों में ससुरा जी ल्यादे ऊंटनी भी शामिल है। ये लोकगीत हरियाणा में काफी मशहूर है और महिलाएं इस पर खूब डांस भी करती हैं।

दरअसल, इस लोकगीत में एक महिला अपने ससुरालवालों से ऊंटनी की मांग करती है, जो बहुत ही मजेदार तरीके से पेश किया गया है। आइए जानें क्या कहता है ये लोकगीत। बहू की ऊंटनी की मांग ये लोकगीत एक नई बहू और उसके ससुरालवालों के बीच बातचीत की तरह दिखाया गया है। इसमें नई बहू अपने ससुरालवालों से एक ऊंटनी लाने की जिद करती है और बताती है कि उसे क्यों ऊंटनी चाहिए।

इस गीत की शुरुआत वह अपने ससुर से करती है और कहती है कि मुझे ऊंटनी ला दो और मुझे दूध निकालना भी आता है। इसके बाद वो एक पीतल के घड़े का जिक्र करती है, जिसमें दूध निकालते समय झमाझमा आवाज आती है। इसलिए उसे एक ऊंटनी चाहिए।

अपने ससुर के बाद नई बहू अपने जेठ से कहती है कि उसके लिए एक ऊंटनी ला दो और उसे दूध निकालना भी आता है। वो पीतल के घड़े में दूध दूहेगी, जिसमें दूध निकालते समय झनाझना आवाज आती है।