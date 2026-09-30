सपना चौधरी के गानों से हटकर, ये है हरियाणा का असली लोकगीत; शादियों में महिलाएं जमकर लगाती हैं इस पर ठुमके

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणवी गानों की बात करें, तो क्या आपके दिमाग में भी देख-देख शीशा जैसे गाने ही आते हैं, तो हो सकता है आपने हरियाणा के लोकगीत नहीं सुने होंगे। यहां के लोकगीत अपनी ठेठ सादगी, मिठास और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं में एक हरियाणवी गीत है मेरा दामन सिमा दे ओ ननदी के बीरा…।

ये हरियाणवी गाना पति-पत्नि के रिश्ते की मिठास, चुलबुलेपन और प्यार को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। खास बात ये है कि इस गीत के बोल जितने प्यारे हैं, इसकी धुन उतनी ही मजेदार है। आइए जानें इस हरियाणवी लोकगीत के बारे में।

पति को बुलाने का अंदाज इस गीत में पत्नी पति का सीधे नाम लेकर नहीं बुलाती है, बल्कि ननदी के बीरा यानी ननद के भाई कहकर बुलाती है। हरियाणा की संस्कृति में पति को इसी तरह के रिश्तों से जोड़कर बुलाने की पुरानी परंपरा है। पत्नी के बुलाने का ये तरीका ही इस गाने का हुक है और इसे इतना मजेदार बनाता है।

चूंदर की मांग दामन के बाद पत्नी अपने शृंगार के लिए चूंदर मांगती है। चूंदर भी हरियाणवी महिलाओं के पहनावे-ओढावे का अहम हिस्सा है, क्योंकि वहां महिलाएं अपना सिर ढककर ही रखती हैं। इसलिए पति से कहती है कि मुझे चूंदर दिला तो, तो तुम्हें कंधे पर बैठाकर रखूंगी।

पायल गढ़वाने की ख्वाहिश बोरला के बाद पत्नी अपने पति से कहती है कि मुझे पायल दिलवा दो और मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ उसी पायल को छनकाते हुए चलूंगी। नटखट शर्तें और प्यार का इजहार इस गीत की खासियत है कि इसमें पत्नी सिर्फ चीजों की मांग नहीं कर रही है, बल्कि बड़े ही चुलबुले अंदाज में शर्ते रख रही है। वो चीजों की मांग करती है और उसके साथ पति के सामने शर्त भी रखती है कि ये दिलाओगे, तो मैं तुम्हारा सम्मान करूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी और तुमसे बहुत प्यार भी करूंगी, लेकिन इन ये सब हासिल करने के लिए तुम्हें पहले मुझे मेरे शृंगार की चीजें दिलवानी होंगी।