सिर्फ 'ससुराल गेंदा फूल' नहीं, ये हैं छत्तीसगढ़ के मशहूर लोकगीत; जन्म से लेकर विदाई तक के लिए हैं खास गाने

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ का म्यूजिक सिर्फ ससुराल गेंदा फूल तक सीमित नहीं है। यहां की लोक संस्कृति में कई लोकगीत और लोकसंगीत शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग मौकों पर गाया जाता है। ये लोक संगीत वहां की संस्कृति का अहम हिस्सा हैं।

बच्चे के जन्म से लेकर विवाह, फसलों की कटाई और त्योहारों से जुड़े कई खास तरह के गीत यहां गाए जाते हैं। आइए जानें छत्तीसगढ़ के लोकसंगीत में कौन-कौन से गीत शामिल हैं। पंडवानी छत्तीसगढ़ के संगीत की बात करें, तो पंडवानी सबसे पहले आता है। इसमें महाभारत की कथाओं को तंबूरे और खड़ताल की धुन पर सुनाया जाता है। पंडवानी में गीतों के साथ-साथ नाटक का भी मेल देखने को मिलता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, कपालिक शैली और बैदेसी शैली। छत्तीसगढ़ की शान कहलाने वाली तीजन बाई कपालिक शैली में ही पंडवानी गाती थी।

भरथरी इसे मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय की महिलाएं गाती हैं। इन लोकगीतों में राजा भर्तृहरि के वैराग्य और रानी पिंगला के त्याग की कहानी को बहुत ही भावुक कर देने वाले अंदाज में गाया जाता है। इन गीतों को सारंगी या इकतारा की धुन पर गाया जाता है।

सुआ गीत सुआ गीत छत्तीसगढ़ के लोकनृत्यों और गीतों में खास जगह रखता है, जिसे महिलाएं ही गाती हैं। इसे दीवाली के आस-पास के समय में फसल की कटाई के समय गाया जाता है। घर के आंगन के बीच में महिलाएं नए अनाज से भरी टोकरी रखती हैं और उसके ऊपर लकड़ी का तोता रखकर गोल घेरे में घूमते हुए सुआ गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं।