सौणी परियों की खातिर पुरुष बनते हैं दूल्हा-दुल्हन, फिर पूरे गांव में निकलता है जुलूस; अनोखा है ये हिमाचली उत्सव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शिमला और मनाली घूमने के शौकीन लोगों ने हिमाचल प्रदेश का रुख कई बार किया होगा, लेकिन वो यहां की अनोखी संस्कृति से अनजान होंगे। जी हां, हिमाचल प्रदेश में एक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान की नहीं बल्कि परियों की पूजा होती है। स्थानीय निवासी पहले उनका आभार व्यक्त करते हैं और फिर इन परियों को विदा भी करते हैं। चलिए आपको हिमाचल प्रदेश के इस अनोखे रौलाणे फेस्टिवल के बारे में बताते हैं।

क्या है हिमाचल प्रदेश का रौलाने उत्सव? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कल्पा नामक एक ऐतिहासिक गांव है, जहां हिन्दू और बौद्ध धर्म का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है। इस गांव की जनजातीय संस्कृति अपनी खास पहचान रखती है और इसी से जुड़ा है रौलाणे उत्सव। पिछले 5000 साल से मनाया जा रहा यह उत्सव सर्दियों के अंत में शुरू होकर करीब 5-7 दिनों तक चलता है।

वैसे तो इस त्योहार को मनाए जाने के पीछे कोई वास्तविक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, पर ऐसी मान्यता है कि इस पर्व का मुख्य उद्देश्य स्थानीय परियों को खुश करना है। कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में सौणी परियां गांव की हर छोटी-बड़ी आपदा से सुरक्षा करती हैं। ऐसे में जब वसंत शुरू होता है, तो इन परियों का आभार जताकर विदा दी जाती है।

दूल्हा-दुल्हन दोनों पुरुष इस उत्सव में दो पुरुष पात्रों की अहम भूमिका होती है, जिसमें वर यानी रौला और रौलाणे यानी वधू। यह एक प्रतीकात्मक शादी होती है, जो एक धार्मिक अनुष्ठान भी है और स्थानीय लोगों-परियों के बीच संबंध का प्रतीक भी। रौला पारंपरिक हिमाचली परिधान लाल रंग का गच्छी, ऊनी कपड़े पहने हुए चेहरे पर नकाब लगाए होता है, और उसके हाथ में रक्षा के लिए राकस यानी छुरी होती है। वहीं, रौलाणे उर्फ वधू कत्थी, चोली, कमरबंद और फूलों से सजा हुआ मुकुट पहनकर और डागलो, बिटरी, कौंताई जैसे चांदी की आभूषणों से सजी-धजी होती है।