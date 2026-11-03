धीमी हो गई है तुलसी की ग्रोथ? तो वजह हो सकते हैं आसपास लगे ये पौधे, छीन लेते हैं मिट्टी का सारा पोषण

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय घरों में तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि हमारी आस्था का भी प्रतीक होता है। कई बार हम देखते हैं कि लाख देखभाल के बावजूद तुलसी की ग्रोथ अचानक रुक जाती है, पत्तियां छोटी होने लगती हैं या वे पीली पड़कर झड़ने लगती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?

दरअसल, कई बार हम अनजाने में जाने-अनजाने तुलसी के गमले में या उसके ठीक आस-पास कुछ ऐसे पौधे लगा देते हैं, जो तुलसी के हिस्से का पानी और सारा पोषण चुपचाप सोख लेते हैं। बता दें, तुलसी एक नाजुक पौधा है, जिसे अच्छी तरह बढ़ने के लिए मिट्टी में मौजूद पूरे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है (Tulsi plant care tips)। आइए जानते हैं कि तुलसी के पास कौन-से पौधे लगाने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए (Plants to avoid near Tulsi)।

(Image Source: AI-Generated) मिट्टी का पोषण छीन लेते हैं ये पौधे हर पौधे को बढ़ने के लिए मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस और कई तरह के मिनरल्स की जरूरत होती है। जब हम तुलसी के गमले में या उसके बेहद करीब तेजी से बढ़ने वाले दूसरे सजावटी पौधे, लताएं या फिर भारी जड़ों वाले पौधे लगा देते हैं, तो मिट्टी में एक तरह की पोषण की जंग शुरू हो जाती है। ये ताकतवर पौधे मिट्टी का सारा पानी और जरूरी पोषक तत्व तेजी से सोख लेते हैं, जिससे हमारी बेचारी तुलसी भूखी रह जाती है और उसका विकास पूरी तरह से रुक जाता है।