पापा, भाई, दोस्त या पार्टनर... उनके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे International Men's Day पर दिए 5 गिफ्ट
इस 19 नवंबर यानी International Men's Day 2025 के मौके पर अगर आप भी पापा, भाई, दोस्त या पार्टनर को कुछ स्पेशल गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। यहां हम ऐसे 5 गिफ्ट ऑप्शन्स लेकर आए हैं, जिनके जरिए पुरुषों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है। आइए जानते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेन्स डे (International Men's Day 2025) मनाया जाता है। यह दिन उन पुरुषों को सम्मान देने का मौका है जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है, चाहे वह आपके सपोर्टिव पापा हों, झगड़ालू और प्यारे भाई हों, या मुश्किल में काम आने वाले दोस्त। उन्हें खास महसूस कराने के लिए महंगे नहीं, बल्कि दिल से दिए गए तोहफों की जरूरत होती है। आइए यहां आपको ऐसे 5 गिफ्ट आइडियाज के बारे में बताते हैं।
'सेल्फ-केयर' का एक खास किट
पुरुष अक्सर सेल्फ केयर को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें एक ऐसी किट दें जिसमें अच्छी क्वालिटी का शेविंग किट, एक प्रीमियम परफ्यूम, या स्ट्रेस दूर करने वाला बाथ सॉल्ट शामिल हो। यह तोहफा उन्हें बताएगा कि आप उनकी सेहत और आराम की कितनी परवाह करते हैं।
'एक्सपीरियंस' वाला यादगार गिफ्ट
गिफ्ट सिर्फ सामान नहीं होते, बल्कि अनुभव भी होते हैं। अपने पापा के लिए किसी मनपसंद स्पोर्ट्स इवेंट के टिकट बुक करें, अपने भाई के लिए ट्रेकिंग या कैंपिंग ट्रिप प्लान करें या दोस्त के लिए एक कंसर्ट की टिकट खरीद लें। यह अनुभव उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक देगा और उन्हें हमेशा याद रहेगा।
एक हाई-क्वालिटी 'डेली यूज' गैजेट
हर आदमी को गैजेट्स से प्यार होता है और वे रोजमर्रा के काम को आसान बनाते हैं। अगर आपका बजट है, तो उन्हें एक स्मार्टवॉच दे सकते हैं। अगर बजट कम है, तो एक अच्छे हेडफोन, एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर या एक हाई-स्पीड पावर बैंक भी बहुत काम का तोहफा साबित होगा। यह उनकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेगा।
उनका 'शौक' पूरा करने वाला तोहफा
हर किसी का कोई न कोई शौक होता है- किताबें पढ़ना, गिटार बजाना या पेंटिंग करना। अगर आपके पापा को बागवानी पसंद है, तो उन्हें दुर्लभ बीज या नए उपकरण दें। अगर भाई को फिटनेस का शौक है, तो एक अच्छा जिम बैग या ट्रैकर दें। जब आप उनके पर्सनल शौक से जुड़ा तोहफा देते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि आप उन्हें गहराई से जानते हैं।
आपका समय और 'मेहनत से बना कार्ड'
दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है आपका समय। इस दिन उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुनें, और उनके लिए उनका पसंदीदा खाना अपने हाथ से बनाएं। इसके साथ ही, एक हैंडमेड कार्ड दें जिस पर आप उन्हें क्यों खास मानते हैं, यह लिखा हो। यह तोहफा सबसे इमोशनल होता है और बिना पैसे खर्च किए भी सबसे ज्यादा खुशी देता है।
