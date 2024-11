आईने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन तस्वीरों में क्यों नहीं? जानें इसके पीछे का साइंस

क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने घंटों तैयार होकर आईने के सामने खुद को देखा और पाया कि आपका लुक एकदम परफेक्ट है लेकिन फिर फोटो में आप बिल्कुल अलग ही नजर आए? बाल बिखरे मुस्कान थोड़ी अजीब और मन में बस एक ही सवाल- मेरे दोस्त इतने बढ़िया पोज कैसे देते हैं? बता दें हम सभी कभी न कभी इस फोटो फोबिया से गुजरे हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आपने कभी न कभी रेडी होकर आईने के सामने पोज तो जरूर दिए होंगे और सोचा होगा कि आपका लुक परफेक्ट है, लेकिन फिर फोटो में खुद को देखकर निराश हो गए होंगे! जी हां, अगर आपके साथ भी ऐसा (Psychology of Appearance) होता है तो चिंता मत कीजिए क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। हम सभी कभी न कभी इस स्थिति से गुजरे हैं। दरअसल, इसके पीछे एक साइंस (Why Do I Hate My Photos) भी छिपी है कि हम अपनी ही तस्वीरों को आखिर क्यों पसंद नहीं करते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस सवाल का जवाब।

क्यों अपनी तस्वीरें पसंद नहीं करते लोग? कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप अपनी तस्वीर देखते हैं तो आपको थोड़ा अजीब लगता है? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण एक मनोवैज्ञानिक बात है जिसे "मेरे-एक्सपोजर इफेक्ट" कहते हैं।

दरअसल, हम हर रोज आईने में अपना चेहरा देखते हैं। इस तरह हम अपने चेहरे के आकार, रंग और हाव-भाव से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी तस्वीर देखते हैं, तो हमारा चेहरा थोड़ा अलग लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि तस्वीर में हम खुद को एक अलग कोण से देखते हैं, जो हम आईने में देखने के आदी नहीं होते। इस नई और अपरिचित छवि से हम थोड़ा असहज महसूस करते हैं। यानी, हम अपनी तस्वीर में खुद को पहचानते तो हैं, लेकिन यह पहचान हमारी आईने में देखी हुई छवि से थोड़ी अलग होती है, जिसकी वजह से हमें अजीब लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप हमेशा अपने बालों को बांधकर रखते हैं। जब आप अपनी ऐसी ही तस्वीर देखते हैं, तो आपको यह सामान्य लगता है, लेकिन अगर आपकी एक ऐसी तस्वीर है जिसमें आपके बाल खुले हैं, तो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे क्योंकि आप खुद को इस तरह देखने के आदी नहीं हैं।