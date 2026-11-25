लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बाथरूम की सफाई चाहे जितनी भी अच्छी तरह कर ली जाए, अगर नल और स्टील की टोटियों पर सफेदी या कालापन जमा हो, तो पूरा बाथरूम पुराना और गंदा दिखने लगता है। अक्सर खारे पानी, साबुन के झाग और नमी की वजह से स्टील की चमक धीरे-धीरे गायब हो जाती है और उन पर जिद्दी दाग पड़ जाते हैं।

ज्यादातर लोग इन दागों को हटाने के लिए महंगे केमिकल क्लीनर या तार वाले जूने का इस्तेमाल करते हैं। इससे मेहनत तो बहुत लगती ही है, साथ ही नल की ऊपरी चमक भी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। अच्छी बात यह है कि आपकी रसोई में ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं, जो बिना ज्यादा रगड़े आपकी टोटियों को फिर से चांदी जैसा चमका सकती हैं।

सफेद सिरका करेगा जिद्दी दागों की छुट्टी खारे पानी से जमी सफेद परत को हटाने के लिए सफेद सिरका सबसे असरदार तरीका है। इसके लिए एक कटोरी में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिला लें। अब एक सूती कपड़े या टिश्यू पेपर को इस घोल में भिगोकर नल के चारों तरफ लपेट दें। करीब 15 से 20 मिनट बाद कपड़ा हटाएं और साफ पानी से धो लें। आप देखेंगे कि बिना रगड़े ही सारी गंदगी आसानी से निकल गई है।

बेकिंग सोडा और नींबू का कमाल अगर टोटियों पर कालापन ज्यादा बढ़ गया है, तो बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल करें। आधा नींबू काटें और उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क लें। अब इस नींबू को नल पर हल्के हाथों से रगड़ें और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ दें। इससे नल में तुरंत नई जैसी चमक लौट आएगी और बाथरूम में ताजगी भी बनी रहेगी।

टूथपेस्ट से लौटाएं खोई हुई शाइन सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन दांत चमकाने वाला सफेद टूथपेस्ट स्टील के नल साफ करने में भी कमाल का काम करता है। किसी पुराने और मुलायम टूथब्रश पर थोड़ा-सा टूथपेस्ट लगाएं और इसे नल के हर कोने पर अच्छे से फैला दें। इसे 5 से 10 मिनट तक सूखने दें, फिर हल्के हाथ से ब्रश चलाकर पानी से धो लें। ध्यान रखें कि इसके लिए जेल वाले नहीं, बल्कि साधारण सफेद टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करें।

नींबू और नमक से हटाएं पुराने धब्बे कई बार नल के किनारों और जोड़ों पर जंग जैसे भूरे या काले धब्बे जम जाते हैं। इन्हें साफ करने के लिए एक नींबू पर थोड़ा-सा नमक लगाएं और दाग वाली जगह पर हल्के से मलें। 10 मिनट बाद साफ पानी से धो लें। नींबू का प्राकृतिक एसिड और नमक का हल्का खुरदरापन बिना किसी खरोंच के पुराने से पुराने दाग को गायब कर देता है।

टोटियों को चमकाते समय न करें ये गलतियां नल साफ करते समय कभी भी टॉयलेट क्लीनर, तेज एसिड या ब्लीच का इस्तेमाल न करें। ये तेज केमिकल स्टील की ऊपरी क्रोम परत को जला देते हैं, जिससे नल हमेशा के लिए काला पड़ जाता है। इसी तरह, सफाई के लिए लोहे के जूने की जगह हमेशा मुलायम स्पंज या माइक्रोफाइबर कपड़े का ही इस्तेमाल करें।