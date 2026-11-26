लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कमरे के लुक को बदलने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार नया फर्नीचर खरीदा जाए या कोई फैंसी सी चीज ली जाए। एक कलरफुल और खूबसूरत रग भी आपकी इस मुश्किल को आसान बना सकता है। उसके लिए आपको बस अपने स्पेस के हिसाब से सही साइज का रग चुनने की जरूरत होती है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कैसे आप हर कमरे को दे सकते हैं उसके साइज का सही रग।

लिविंग रूम के लिए ऐसे चुनें ये आपके घर का सबसे अहम हिस्सा होता है और इसी को देखकर लोग आपके पूरे घर का अंदाजा लगा लेते हैं। लिविंग रूम के लिए रग लेने से पहले यह देख लें कि वहां आपने फर्नीचर की सेटिंग कैसे की है। ऐसा ना हो कि आपके कॉफी टेबल के दो लेग तो रग के ऊपर हों और बाकी दो बाहर खाली फर्श पर।

डाइनिंग रूम का रग इसका चुनाव सबसे मुश्किल होता है क्योंकि इसमें टेबल के साथ-साथ कुर्सियों की सेटिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है। यदि आपके मेहमान कुर्सी को बाहर की तरफ खींचकर उस पर बैठें तब भी उसके लेग्स रग के बाहर नहीं जाने चाहिए। इससे रग के किनारों में उलझकर गिरने का भी खतरा रहता है।

बेडरूम के लिए हो कुछ खास घर के इस सबसे सुकूनभरी जगह में रग बिछाने का पहला मकसद होता है कि सुबह उठते ही आपके पैर खाली फर्श पर ना पड़कर किसी मुलायम रग के ऊपर पड़े। लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलती भी हो जाती है कि रग को बेड से काफी आगे बिछा दिया जाता है, जिसका कोई यूज नहीं रह जाता। इसलिए बेड के लेग के करीब ही रग बिछाएं उससे आगे नहीं।