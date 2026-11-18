लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के लोक संगीत की खासियत है कि हर मौके के लिए खास गीत मिल जाते हैं। हालांकि, अक्सर लोग इन्हें सिर्फ पवन सिंह के गाए गानों तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन असल में बिहार की लोक संस्कृति में एक से बढ़कर एक लोकगीत मिलते हैं।

ऐसा ही एक लोकगीत है हजमा रे धीरे धीरे कटिहे बऊआ के केसिया। ये गाना बच्चे के मुंडन पर गाया जाता है और मिथिलांचल क्षेत्र में काफी मशहूर है। आइए जानें क्या कहता है ये गीत और मुंडन गीतों की खासियत क्या होती है।

बच्चे के मुंडन पर गाया जाता है ये गीत इस गीत में बच्चे के मुंडन पर हजाम यानी नाई से विनती की जा रही है कि वो बच्चे के बाल बहुत आराम से काटे। ये बच्चा बड़ा दुलारा है और इसके बदले उसे ढेर सारे तोहफे दिए जाएंगे। इस गीत में हजाम को देने के लिए तरह-तरह के नेग का जिक्र हुआ है, जैसे धोती-कुर्ता, कान की बालियां आदि, ताकि हजाम बच्चे के बाल बहुत आराम-आराम से काटे।

क्या है मुंडन गीतों की खासियत? बिहार में बच्चे का मुंडन बहुत बड़ा संस्कार माना जाता है। इसलिए इस दौरान कई तरह के गीत गाए जाते हैं, जिन्हें मुंडन गीत कहा जाता है। ये गीत मुंडन के माहौल को और भी मजेदार बना देते हैं। मुंडन संस्कार में बच्चे के बाल काटे जाते हैं, जिसके लिए हजाम को बुलाया जाता है और बच्चे की बुआ, दीदी, मौसी आदि लापर लेती हैं।