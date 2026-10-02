"पाप से नफरत करो, पापी से नहीं..." गांधी जी के ये 10 विचार बदल देंगे जिंदगी देखने का नजरिया

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर का दिन एक बेहद खास मुकाम रखता है। जी हां, इसी दिन साल 1869 में गुजरात के पोरबंदर में राष्‍ट्रप‍िता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था।

पूरे देश में इस दिन को एक बड़े राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है, जहां स्कूल-कॉलेज से लेकर सरकारी दफ्तरों तक में लोग अपने प्रिय 'बापू' को याद करते हैं।

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बिना हथियार उठाए जीत ली आजादी की जंग

गांधी जी के संघर्ष की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध करने के साथ हुई थी, जिसने आगे चलकर भारत की आजादी के आंदोलन की शक्ल ले ली। दांडी मार्च हो, चंपारण का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या फिर 'भारत छोड़ो' का नारा- बापू ने हर कदम पर देश का नेतृत्व किया। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत को बिना कोई हथियार उठाए, सिर्फ सत्य और अहिंसा की ताकत से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।

आज के दौर में भी क्यों जरूरी हैं बापू के सिद्धांत? चाहे पुरानी पीढ़ी हो या आज के 'Gen Z', महात्मा गांधी के विचार हर किसी की जिंदगी में सटीक बैठते हैं। उनका जीवन बेहद सादा था, लेकिन उनके सिद्धांतों- सत्य, स्वदेशी, समानता और इंसानियत ने पूरी दुनिया पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। बापू का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान के अंदर दृढ़ इच्छाशक्ति हो, तो बड़े से बड़े अन्याय और मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है।