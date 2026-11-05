ब्यूटी से लेकर किचन तक, बड़े काम के हैं मौसंबी के छिलके; 8 बातें जानकर नहीं करेंगे कूड़े में फेंकने की गलती

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम मौसंबी का जूस पीने या उसे खाने के बाद उसके छिलकों को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, तो अब रुक जाइए। अगली बार इन छिलकों को फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा।

असल में, जिन्हें हम कचरा समझते हैं, वे मौसंबी के छिलके गुणों का खजाना होते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन-सी, एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल ऑयल मौजूद होते हैं। ये तत्व आपकी त्वचा, सेहत और यहां तक कि घर के रोजमर्रा के कामों में भी बड़े काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप इन छिलकों का इस्तेमाल किन-किन बेहतरीन तरीकों से कर सकते हैं।

त्वचा में लाएं गजब का निखार अगर आप बेदाग और निखरी त्वचा चाहते हैं, तो इन छिलकों को सुखाकर इनका बारीक पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा सा दही या गुलाबजल मिलाकर एक शानदार फेस पैक तैयार करें। यह आपकी स्किन को एकदम फ्रेश बनाता है और दाग-धब्बों को कम करने में भी बेहद असरदार है।

शानदार नेचुरल स्क्रब बाजार के महंगे स्क्रब के बजाय मौसंबी के सूखे छिलकों के पाउडर में थोड़ी सी चीनी या शहद मिला लें। इसे त्वचा पर हल्के हाथों से रगड़ें। यह बेहतरीन नेचुरल स्क्रब आपकी डेड स्किन को हटाकर चेहरे को एकदम सॉफ्ट और ग्लोइंग बना देगा।

बालों की मजबूती और डैंड्रफ से छुट्टी ये छिलके आपके बालों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं हैं। मौसंबी के छिलकों का पाउडर बालों में लगाने से स्कैल्प की अच्छी तरह सफाई होती है और डैंड्रफ की समस्या दूर हो जाती है। इसके नियमित इस्तेमाल से बालों को मजबूती भी मिलती है।

पाचन तंत्र बनाए मजबूत अगर आपको गैस या अपच की शिकायत रहती है, तो मौसंबी के छिलके आपकी मदद कर सकते हैं। इन छिलकों को सुखा लें और अपनी रोजमर्रा की चाय में डालकर पिएं। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट की समस्याओं से काफी राहत मिलती है।

किचन की सफाई का आसान नुस्खा घर और किचन की सफाई में भी ये छिलके बेहद काम आते हैं। छिलकों को पानी में अच्छी तरह उबाल लें और फिर उस पानी को ठंडा कर लें। अब इसे एक क्लीनर की तरह इस्तेमाल करें। यह किचन की जिद्दी चिकनाई और बुरी महक को मिनटों में गायब कर देता है।

नेचुरल रूम फ्रेशनर घर को महकाने के लिए केमिकल वाले फ्रेशनर की जरूरत नहीं है। आप इन छिलकों को सुखाकर घर में रख सकते हैं या फिर इन्हें पानी में उबालकर पूरे घर में इसकी खुशबू फैला सकते हैं। यह एक शानदार नेचुरल एयर फ्रेशनर का काम करता है।

कीड़े-मकोड़ों को रखे दूर इन छिलकों की प्राकृतिक खुशबू कई तरह के कीड़े-मकोड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर आप इन छिलकों को घर के अलग-अलग कोनों में रख देंगे, तो बाहर से आने वाले कीड़े-मकोड़े काफी हद तक कम हो जाएंगे।