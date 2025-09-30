Dussehra 2025: दशहरा मेला घूमने जा रहे हैं? भूलकर भी न करें 5 गलतियां, किरकिरा हो सकता है पूरा मजा

दशहरे पर रावण दहन देखने और मेले का मजा लेने की बात ही कुछ और होती है। छोटी-छोटी दुकानें झूले और स्वादिष्ट पकवानों की महक पूरे माहौल को खुशनुमा बना देती है लेकिन अगर आप कुछ छोटी-छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते तो आपका सारा मजा किरकिरा हो सकता है। आइए जानते हैं कि दशहरा मेला घूमने जाते समय किन 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बचपन की सुनहरी यादों और दोस्तों-परिवार के साथ बिताए हंसी-मजाक भरे लम्हों का पिटारा है, लेकिन क्या हो अगर मेले की वो मजेदार शाम कुछ गलतियों की वजह से फीकी पड़ जाए? अगर आपका सारा फन और एक्साइटमेंट कुछ छोटी-छोटी लापरवाहियों की भेंट चढ़ जाए?

चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस दशहरा, यानी 02 अक्टूबर को हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जी हां, रावण दहन के रोमांच से लेकर झूले की मस्ती तक, सब कुछ यादगार बनाने के लिए, आइए जानते हैं वो 5 गलतियां (Mistakes To Avoid At Dussehra Mela) जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए।

सुरक्षा से न करें समझौता मेले में अक्सर भारी भीड़ होती है। अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो उनकी उंगली पकड़कर रखें या उनकी जेब में अपना नाम और फोन नंबर वाला एक छोटा-सा नोट डाल दें। जेबकतरों से सावधान रहें और अपने पर्स या मोबाइल को हमेशा सामने की जेब में रखें।

आरामदायक जूते पहनें मेले में काफी देर तक चलना और खड़े रहना पड़ता है। इसलिए, फैशनेबल लेकिन असुविधाजनक जूते पहनने की गलती न करें। आरामदायक स्पोर्ट्स शूज या सैंडल चुनें ताकि आप बिना थके पूरे मेले का मजा ले सकें।

बहुत सारा सामान साथ न ले जाएं भीड़ में भारी बैग या ढेर सारा सामान लेकर घूमना बहुत मुश्किल हो सकता है। केवल वही चीजें साथ ले जाएं जिनकी आपको वाकई जरूरत है, जैसे- पानी की बोतल, थोड़ी नकदी और अपना फोन। अगर आप चाहें तो एक छोटा स्लिंग बैग इस्तेमाल कर सकते हैं।

महंगी चीजें न पहनें मेले में अक्सर भीड़-भाड़ के दौरान महंगी ज्वैलरी या कीमती सामान खोने का डर रहता है। सादे कपड़े पहनें और कीमती गहने घर पर ही छोड़ दें। इससे आप बिना किसी चिंता के मेले का आनंद ले पाएंगे।