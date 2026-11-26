लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवंबर का लास्ट वीक आते ही आपके फोन पर नोटिफिकेशन्स की बाढ़ आ जाती है- "ब्लैक फ्राइडे महासेल! पूरे 70% की भारी छूट!" या "ऐसा ऑफर फिर कभी नहीं मिलेगा!" ये बड़े-बड़े नंबर देखकर किसी का भी दिल ललचा सकता है। हमें लगता है कि अगर आज यह सामान नहीं खरीदा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कंपनियां हर कुछ महीनों में इतना भारी डिस्काउंट कैसे दे पाती हैं? क्या वे सच में घाटा सहकर आपको सस्ता सामान दे रही हैं? जवाब है- नहीं। ज्यादातर मामलों में यह सिर्फ आंखों का धोखा और एक सोचा-समझा मार्केटिंग खेल होता है।

ऑनलाइन खरीदारी से पहले ऑफर परखती एक महिला। (AI जनरेटेड तस्वीर) कैसे चलता है 'नकली डिस्काउंट' का खेल? कंपनियां और कई ई-कॉमर्स सेलर्स सेल शुरू होने से करीब 15 से 30 दिन पहले ही प्रोडक्ट्स की कीमत चुपचाप बढ़ा देते हैं। मान लीजिए, एक ब्रांडेड जैकेट आम दिनों में 2,000 रुपये में बिकती है। ब्लैक फ्राइडे से कुछ हफ्ते पहले सेलर उसकी कीमत बढ़ाकर 5,000 रुपये कर देगा।

फिर जब सेल शुरू होती है, तो उसी जैकेट पर लाल रंग के बड़े अक्षरों में '60% OFF' का टैग चिपका दिया जाता है। डिस्काउंट के बाद आपको वह जैकेट फिर से 2,000 रुपये में ही मिलती है। ग्राहक को लगता है कि उसने 3,000 रुपये बचा लिए, जबकि असल में उसने एक रुपया भी नहीं बचाया। इसके अलावा, "सिर्फ 4 पीस बचे हैं" और चलता हुआ काउंटडाउन टाइमर देखकर लोग बिना सोचे-समझे ऑर्डर कर देते हैं।

इस जाल से बचना इतना भी मुश्किल नहीं है, जितना आपको लगता है। बस अगली बार शॉपिंग करने से पहले इन 4 तरीकों को आजमाकर देखें: प्रोडक्ट की 'प्राइस हिस्ट्री' जरूर चेक करें ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कभी भी सामने दिख रहे डिस्काउंट पर आंख बंद करके भरोसा न करें। इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट्स और ब्राउजर एक्सटेंशन मौजूद हैं, जहां प्रोडक्ट का लिंक पेस्ट करते ही आपको पता चल जाएगा कि पिछले 3 से 6 महीनों में उस चीज की कीमत कितनी थी। अगर सेल से ठीक पहले दाम बढ़ाए गए होंगे, तो ग्राफ में साफ दिख जाएगा।

बड़े डिस्काउंट प्रतिशत नहीं, असली कीमत देखें कंपनियां अक्सर प्रोडक्ट की एमआरपी पर डिस्काउंट दिखाती हैं, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा लिखी होती है। किसी हेडफोन की एमआरपी 4,000 रुपये हो सकती है, लेकिन वह पूरे साल 1,200 रुपये में बिकता है। सेल में इसे "70% ऑफ" बताकर 1,200 रुपये में ही बेचा जाता है। इसलिए प्रतिशत के झांसे में आने के बजाय खुद से पूछें- क्या यह सामान वाकई इस कीमत के लायक है?

दूसरी वेबसाइट्स और ब्रांड के ऑफिशियल स्टोर पर तुलना करें एक ही वेबसाइट पर देखकर तुरंत 'Buy Now' का बटन न दबाएं। उसी प्रोडक्ट का नाम गूगल पर सर्च करें और देखें कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या कंपनी की अपनी वेबसाइट पर वह कितने का मिल रहा है। कई बार एक प्लेटफॉर्म पर जो कीमत "ब्लैक फ्राइडे स्पेशल डील" बताई जाती है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर वह उसकी सामान्य कीमत होती है।

पहले से 'विशलिस्ट' बनाकर रखें अगर आपको कोई महंगा फोन, जूता या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है, तो उसे सेल से कम से कम एक महीना पहले ही अपनी विशलिस्ट या कार्ट में एड करके रख लें और उसकी कीमत नोट कर लें। इससे सेल के दिन आपको तुरंत पता चल जाएगा कि दाम सच में कम हुए हैं या फिर सिर्फ दिखावा हो रहा है।