लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम जहां इंसानों के लिए सुकून भरा होता है, वहीं कई पौधों के लिए यह चुनौतीपूर्ण साबित होता है। तुलसी का पौधा, जो धार्मिक महत्व के साथ-साथ औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है, ठंड में जल्दी मुरझाने या सूखने लगता है।

तापमान में गिरावट, धूप की कमी, गलत सिंचाई और पोषक तत्वों की कमी इसके मुख्य कारण होते हैं। अगर समय रहते सही देखभाल की जाए, तो तुलसी पूरे सर्दी के मौसम में हरी-भरी और स्वस्थ बनी रह सकती है। तो आइए जानते हैं तुलसी के पौधे की सर्दियों में देखभाल के खास और असरदार तरीकों के बारे में

सही धूप का प्रबंध करें तुलसी को भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। सर्दियों में धूप कम निकलती है, इसलिए पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसे कम से कम 4–5 घंटे सीधी धूप मिल सके। बालकनी, खिड़की के पास या छत सबसे उपयुक्त स्थान होते हैं। धूप मिलने से पौधे की ग्रोथ बनी रहती है और पत्तियां पीली नहीं पड़तीं।

पानी देने में सावधानी रखें ठंड के मौसम में तुलसी को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ज्यादा सिंचाई से जड़ें सड़ सकती हैं और पौधा सूखने लगता है। मिट्टी को उंगली से जांचें, अगर ऊपरी सतह सूखी लगे तभी पानी दें। सुबह के समय हल्का पानी देना सबसे बेहतर होता है।

मिट्टी को गर्म और पोषक बनाएं सर्दियों में मिट्टी जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे जड़ों की सक्रियता कम हो जाती है। मिट्टी में वर्मी कम्पोस्ट, गोबर की खाद या सूखी पत्तियों की हल्की परत डालें। इससे मिट्टी में गर्माहट बनी रहती है और पोषण भी मिलता है।

ठंडी हवा और पाले से बचाएं तेज ठंडी हवा या पाला तुलसी के लिए नुकसानदायक होता है। रात में पौधे को प्लास्टिक शीट, जूट बोरी या पुराने कपड़े से ढक दें। अगर संभव हो तो बहुत ज्यादा ठंड में गमले को घर के अंदर रख सकते हैं।