आए दिन बाथरूम और सिंक से निकल आता है कनखजूरा? 4 ट्रिक्स अपनाएंगे तो आस-पास भी नहीं फटकेगा कोई कीड़ा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। How To Get Rid Of Centipedes: बारिश के मौसम में बाथरूम या सिंक के रास्ते अक्सर घरों में कनखजूरा घुस जाता है, जिसे निकालना हर किसी के लिए चुनौती भरा काम होता है। अगर आप भी अपने घर में इनकी एंट्री बैन करने के लिए हर एक तरीका आजमाकर थक चुके हैं, तो यहां बताए टिप्स आपके लिए काफी मददगार हो सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे (Kankhajura Bhagane Ke Upay) बताएंगे जिनकी मदद से सिर्फ कनखजूरा ही नहीं, बल्कि कॉकरोच या केंचुए वगैरह भी दूर भगाए जा सकते हैं। आइए जानें।