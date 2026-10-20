नचनिया डांस से बिल्कुल अलग है बिहार का ‘बक्खो-बक्खिन’, पति-पत्नी के प्रेम और नोक-झोंक के दिखाता है ये लोक नृत्य

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार का असली डांस फिल्मी गानों पर दिखाए जाने वाले डांस और नचनिया डांस से बिल्कुल अलग है। यहां के लोक नृत्यों में बक्खो-बक्खिन शामिल है, जिसमें बिहार की असली संस्कृति देखने को मिलती है।

इस नृत्य में पति-पत्नी के रिश्ते, गांव के आम जीवनऔर वहां की संस्कृति को दिखाया जाता है। बक्खो-बक्खिन में नृत्य के साथ-साथ नाटक को भी शामिल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नृत्य क्यों किया जाता है और इसकी खासियत क्या है? आइए जानें बक्खो-बक्खिन नृत्य का इतिहास।

क्या है बक्खो-बक्खिन नृत्य? बक्खो-बक्खिन नृत्य बारिश के मौसम यानी सावन और भादो में खासकर किया जाता है। ये नृत्य बिहार के भोजपुरी, मैथिली और मगही क्षेत्र से खास नाता रखता है और वहां की ग्रामीण लोक-परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस नृत्य में डांस के साथ-साथ नाटक भी किया जाता है और ये सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक देखकर या सुनकर आगे बढ़ती आई है।

क्या है बक्खो-बक्खिन नृत्य की खासियत? बक्खो-बक्खिन में शास्त्रीय नृत्य की तरह मुश्किल मुद्राएं आदि नहीं की जाती हैं। ये डांस बहुत की सिंपल स्टेप्स के साथ किया जाता है, जिसके साथ नाटक और डायलॉग्स को भी शामिल किया जाता है। ये नृत्य लोक धुनों पर किया जाता है। नर्तक और नर्तकियां साधारण ग्रामीण परिधान पहनते हैं, जो गांव की संस्कृति को दिखाता है। साथ ही, इस नृत्य की थीम भी कोई पौराणिक कथा या राजा-महाराजाओं से हटकर आम इंसान के जीवन से जुड़ी होती है।