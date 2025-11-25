किचन वेस्ट से बनाएं ऑर्गेनिक खाद, स्वस्थ और तेजी से बढ़ने वाले पौधों के लिए 7 बेस्ट फर्टिलाइजर्स

(Picture Courtesy: Freepik)

हरी पत्तियों से तैयार लिक्विड खाद (लीफ टी)- पालक, मेथी जैसी हरी पत्तियों को काटकर पानी में 4-5 दिन भिगो दें। तैयार घोल नाइट्रोजन, मिनरल्स और छोटे पोषक तत्वों का नेचुरल सोर्स है।

कम्पोस्ट खाद- सब्जियों और फलों के छिलके, सूखी पत्तियां, चाय की पत्ती और घास को कम्पोस्ट बिन में डालें। कुछ हफ्तों में यह पूरी तरह सड़कर पोषक तत्वों से भरपूर खाद बन जाती है, जो सभी प्रकार के पौधों के लिए फायदेमंद है।

कॉफी ग्राउंड्स- इस्तेमाल किए गए कॉफी ग्राउंड्स नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स हैं। इन्हें सीधे मिट्टी में मिलाएं या पानी के साथ डालें। यह पत्तेदार पौधों की तेजी से बढ़त में मदद करता है और मिट्टी को हल्का बनाता है।

अंडे के छिलके का पाउडर- अंडे के छिलकों में भरपूर कैल्शियम होता है। इन्हें धोकर सुखाएं, फिर पीसकर पाउडर बना लें और मिट्टी में मिलाएं। यह जड़ों को मजबूत बनाता है और टमाटर व मिर्च प्लांट में सड़ने की समस्या को कम करता है।

गुड़-पानी का घोल- गुड़ को पानी में घोलकर पौधों में डालने से मिट्टी में माइक्रोब्स एक्टिव होते हैं, जिससे पौधों की पोषण एब्जॉब करने की कैपिसिटी बढ़ती है। यह खासतौर पर सब्जी और फलदार पौधों के लिए लाभकारी है।

चावल धोने का पानी- चावल धोने का पानी स्टार्च से भरपूर होता है, जो पौधों को एनर्जी देता है और मिट्टी की माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाता है। इसे ठंडा होने के बाद ही पौधों में डालें।