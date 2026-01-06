इन 5 आदतों से मिट्टी में मिल रही है आपकी इमेज, आपकी किसी भी बात को तवज्जो देना बंद कर देंगे लोग

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि दुनिया हमें उसी नजरिए से देखती है, जैसा हम खुद को उनके सामने पेश करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। कई लोगों की शिकायत होती है कि लोग हमारी बातों को अनसुना कर देते हैं या हमारी बातों को हमेशा हल्के में लेते हैं।

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे आपकी अपनी कुछ अनजानी आदतें हो सकती हैं? जी हां, कई बार हमारी कुछ आदतों की वजह से ही लोग हमें सीरियस लेना बंद कर देते हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको 'सीरियसली' लें, तो आपको अपनी उन आदतों को पहचानना होगा जो आपकी क्रेडिबिलिटी को कम कर रही हैं।

(Picture Courtesy: Freepik) अपनी बात पर कायम न रहना जो व्यक्ति आज कुछ कहता है और कल कुछ और करता है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। अगर आप वादे करके भूल जाते हैं या अपने कमीटमेंट्स को पूरा नहीं करते, तो धीरे-धीरे लोग आपकी बातों को 'हल्के' में लेना शुरू कर देते हैं। लोग आपको सीरियसली लें, इसका पहला नियम है, वही कहें जो आप कर सकें, और जो कहें उसे करके दिखाएं।

हर समय उपलब्ध रहना आप सप्लाई और डिमांड के साइकिल को तो समझते ही होंगे। यानी जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। इसलिए अगर आप हर किसी के बुलावे पर तुरंत हाजिर हो जाते हैं और कभी 'ना' नहीं कहते, तो लोग आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आपके समय की कोई कीमत नहीं है। इसलिए अपनी बाउंडरी सेट करना सीखें।

बहुत ज्यादा बोलना और गपशप करना जो लोग बिना सोचे-समझे बहुत ज्यादा बोलते हैं या दूसरों की बुराई में मशगूल रहते हैं, उन्हें लोग गंभीरता से नहीं लेते। जब आप हर विषय पर अपनी राय थोपते हैं, चाहे आपको उसके बारे में पता हो या न हो, तो आपकी बातों का वजन खत्म हो जाता है। कम बोलें, लेकिन अच्छा बोलें।