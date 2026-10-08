आंखों में बार-बार होती है ड्राईनेस? वजह सिर्फ मोबाइल नहीं, इन बीमारियों का भी हो सकता है इशारा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह उठते ही फोन चलाना और रात को स्क्रॉल करते-करते सो जाना, हम में से कई लोगों की आदत बन चुकी है। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के इस दौर में हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन स्क्रीन हमारी जिंदगी पर पूरी तरह हावी हो गई है।

काम हो या मनोरंजन, हमारी आंखें बिना ब्रेक के 'ओवरटाइम' कर रही हैं। इसी वजह से दुनिया भर में लोग सबसे ज्यादा एक ही शिकायत कर रहे हैं- स्क्रीन देखने के बाद आंखों में रूखापन। दरअसल, आंखों की यह ड्राईनेस असल में हमारे शरीर का एक खास संकेत है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है।

आंखों की नमी छिन जाने के मुख्य कारण पलकें झपकाना भूल जाना एक सामान्य इंसान एक मिनट में 15 से 20 बार अपनी पलकें झपकाता है। हालांकि, जब हम किसी डिजिटल स्क्रीन को घूरते हैं, तो यह गिनती बहुत कम हो जाती है। हमारी पलकें किसी गाड़ी के 'वाइपर' की तरह काम करती हैं, जो आंखों की सतह पर आंसुओं की एक नमी वाली सुरक्षा परत बिछाती हैं। जब हम पलकें कम झपकाते हैं, तो यह नमी हवा में जल्दी वाष्पित हो जाती है।

डिजिटल स्क्रीन की थकान घंटों तक स्क्रीन देखना, स्क्रीन से आंखों की गलत दूरी और कमरे में नमी की कमी की वजह से हमारी आंखों की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। लगातार एक ही दूरी पर फोकस करने से सिरदर्द, धुंधलापन और भारी थकान होने लगती है, जिसे 'डिजिटल आई स्ट्रेन' या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं।