IVF ट्रीटमेंट के लिए खतरनाक हैं ये फूड्स, आज ही करें इन्हें डाइट से बाहर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Foods to avoid during IVF Treatment: इनफर्टिलिटी एक ऐसी समस्या है, जिससे दुनियाभर में लाखों लोग पीड़ित हैं। कंसीव करने के लिए एक साल तक लगातार प्रयास करने के बावजूद गर्भधारण न होना इनफर्टिलिटी कहलाता है। यह समस्या महिला या पुरुष किसी में भी हो सकती है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हालांकि, अब विज्ञान में इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करने के लिए कई तकनीकों का आविष्कार हो चुका है, जिनकी मदद से बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। इन्हीं में IVF (In Vitro Fertilization) भी शामिल है।

हर साल 25 जुलाई को World IVF Day मनाया जाता है। इस दिन इनफर्टिलिटी से लड़ने में IVF के महत्वपूर्ण योगदान को मनाया जाता है। हालांकि, IVF Treatment कितना सफल रहता है, यह भी कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें खान-पान भी शामिल है। आप क्या खाते-पीते हैं इसका सीधा प्रभाव आपकी फर्टिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर आप IVF ट्रीटमेंट करवाने का सोच रहे हैं, तो उससे पहले अपनी डाइट में सुधार कर लें।