क्या मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बढ़ता है Brain Cancer का खतरा! WHO से जानें इस सवाल का जवाब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शायद ही कोई ऐसा हो, जिसके हाथ में आपको इन दिनों मोबाइल नजर न आए। आजकल लोगों का ज्यादातर समय मोबाइल स्क्रीन के सामने गुजरता है। बच्चों से लेकर बड़े तक अक्सर इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। हालांकि, जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में हम सभी अक्सर कुछ न कुछ देखते या सुनते ही रहते हैं।

मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से अक्सर कई समस्याएं होती हैं। इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि मोबाइल फोन ब्रेन कैंसर का कारण भी बन सकती है। हालांकि, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने हाल ही में अपनी स्टडी में इसे लेकर खुलासा किया है। आइए जानते हैं क्या कहती है WHO की वजह स्टडी (Who New Study)-