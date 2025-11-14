PCOS, प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज... कैसे महिलाओं के ये 3 हार्मोनल बदलाव बढ़ाते हैं डायबिटीज का खतरा?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। World Diabetes Day 2025: महिलाओं का शरीर जीवनभर कई तरह के हार्मोनल बदलावों से गुजरता है- कभी उम्र के साथ आने वाले बदलाव, कभी प्रेग्नेंसी, तो कभी सेहत से जुड़ी किसी समस्या के कारण। इन बदलावों का असर सिर्फ मूड या एनर्जी पर ही नहीं होता, बल्कि शरीर के ब्लड शुगर को नियंत्रित करने की क्षमता पर भी गहरा प्रभाव डालता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के एंडोक्राइनोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. सप्तर्षि भट्टाचार्य का कहना है कि यही कारण है कि कई बार महिलाओं में डायबिटीज से जुड़े लक्षण (Diabetes Risk in Women) अनदेखे रह जाते हैं और समय पर पहचान मुश्किल हो जाती है। आइए, विस्तार से जानते हैं इस बारे में।

जब हार्मोनल असंतुलन बढ़ाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम केवल पीरियड्स या फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या नहीं है। इससे शरीर में इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता कम हो सकती है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर को शुगर को एनर्जी में बदलने के लिए ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है।

धीरे-धीरे यह असंतुलन आगे चलकर डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए PCOS को एक ऐसे संकेत के रूप में समझना जरूरी है जो महिला की लंबी अवधि की मेटाबॉलिक सेहत को प्रभावित कर सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेग्नेंसी में शरीर में होने वाले बदलाव सामान्य दिनों की तुलना में अलग तरह की जरूरतें पैदा करते हैं। इस दौरान इंसुलिन की मांग बढ़ जाती है। अगर शरीर इस अतिरिक्त मांग को पूरा नहीं कर पाता, तो जेस्टेशनल डायबिटीज विकसित हो सकती है।

समय रहते इसका पता चल जाए तो मां और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन अनदेखा करने पर यह खतरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच और सही जानकारी बेहद जरूरी है।

एस्ट्रोजन का कम होना मेनोपॉज की अवस्था में एस्ट्रोजन का स्तर धीरे-धीरे कम होने लगता है। यह हार्मोन शरीर को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। जब इसका स्तर गिरता है, तो: वजन तेजी से बढ़ सकता है

शुगर लेवल अचानक ऊपर-नीचे हो सकता है

शरीर की ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म धीमे पड़ सकते हैं

यह सब मिलकर ब्लड ग्लूकोज नियंत्रण को कठिन बना देता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। क्यों आज भी है जागरूकता की कमी? हालांकि इन सभी हार्मोनल चरणों और डायबिटीज के बीच संबंध अच्छी तरह से समझे जा चुके हैं, फिर भी महिलाओं में मेटाबॉलिक हेल्थ को उतनी प्राथमिकता नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए।