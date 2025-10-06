World Cerebral Palsy Day 2025: क्या है सेरेब्रल पाल्सी और इसके लक्षण कैसे होते हैं?

हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को सेरेब्रल पाल्सी डे (World Cerebral Palsy Day 2025) मनाया जाता है। यह दिन इस लाइलाज कंडीशन के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए मनाया जाता है। दरअसल यह एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो ज्यादातर जन्म से पहले शुरू होता है। आइए जानें यह कंडीशन क्यों होती है और इसके लक्षण कैसे होते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) एक तरह का ब्रेन डिसऑडर्स है, जो शरीर के मूवमेंट, मांसपेशियों की टोन, पोस्चर और बैलेंस को प्रभावित करता है। यह बचपन में होने वाला सबसे आम मोटर डिसऑर्डर है। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि दिमाग में असामान्य विकास या डैमेज के कारण होने वाली एक परमानेंट कंडीशन है।

इस कंडीशन के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे (World Cerebral Palsy Day 2025) मनाया जाता है। इस साल यह दिन 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आइए जानें यह कंडीशन क्या है, क्यों होती है और इसके लक्षण कैसे होते हैं।

(Picture Courtesy: Freepik) क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी? यह दिमाग के उस हिस्से में डैमेज होने के कारण होता है जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यह डैमेज आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान, या जन्म के तुरंत बाद बच्चे के विकासशील दिमाग में हो सकती है, जैसे कि दिमाग तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन न पहुंचना या इन्फेक्शन। यह एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि समय के साथ बढ़ता नहीं है, लेकिन इसके लक्षण बदल सकते हैं और जीवन भर बने रह सकते हैं।

सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण कैसे हैं? सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण हर बच्चे में अलग-अलग हो सकते हैं और समस्या की गंभीरता पर निर्भर करते हैं। ये लक्षण हल्के (जैसे अजीब चाल) से लेकर गंभीर (जैसे चलने में पूरी तरह असमर्थता) तक हो सकते हैं। आमतौर पर, डॉक्टर बच्चे के 2 से 3 वर्ष का होने तक इन लक्षणों की पहचान कर पाते हैं।