समझें क्यों चीनी से बेहतर माना जाता है गुड़, वजह जानकर आज से ही कर लेंगे डाइट में शामिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Which is healthier Sugar or Jaggery? स्वस्थ रहने के लिए जैसे हमारे शरीर को रोजाना नमक की जरूरत होती है। वैसे ही, शुगर यानी चीनी भी हमारी सेहत के लिए उतना ही जरूरी है। शुगर हमारे शरीर को एनर्जी देता है, जिससे हम अपने रोजमर्रा के काम करने की शक्ति मिलती है। हालांकि, चीनी खाने से सेहत को कितने नुकसान होते हैं, इस बारे में आपने काफी सुना होगा।

इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि अपनी डाइट से चीनी को बिल्कुल बाहर कर दें। लेकिन बिना मीठा खाए रहना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए चीनी की जगह आप गुड़ को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। वैसे तो गुड़ भी सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, लेकिन इसे चीनी की तरह प्रोसेस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये चीनी की तुलना में ज्यादा हेल्दी (Benefits of Gud) माना जाता है। इस आर्टिकल में हम इसी बारे में जानेंगे कि क्यों गुड़ की जगह चीनी खाना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है।