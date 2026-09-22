नींद में क्यों बड़बड़ाते हैं लोग, साइंस से समझिए सोते समय आपके दिमाग में क्या चलता है?

द कन्वर्सेशन, मिसिसिपी। नींद में किसी व्यक्ति को बड़बड़ाते देख या सुनकर हैरत तो होती है। ऐसा क्यों होता है, इसकी जिज्ञासा होना सहज बात है। इसिलए इसके संबंध में अध्ययन होते रहते हैं। नींद में बड़बड़ाने के कई कारण और स्पष्टीकरण भी दिए जाते रहे हैं।

इस सिलसिले में एक स्पष्टीकरण यह सामने आया है कि दिमाग एक साथ नहीं सोता और नींद के लिए जिम्मेदार क्षेत्र कुछ लोगों में उन हिस्सों की तुलना अधिक समय तक सक्रिय रहते हैं, जो उन्हें शांत रखते हैं। दो-तिहाई से अधिक लोग किसी न किसी समय नींद में बात करते हैं या बड़बड़ाते हैं। हालांकि, यह कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन इससे पैरासोमनियास जैसे नींद में चलने की संभावना हो सकती है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है।

दिमाग है जिम्मेदार विज्ञानियों का मानना है कि नींद में बात करना तब होता है, जब भाषा और भाषण के लिए जिम्मेदार दिमाग के हिस्से सक्रिय होते हैं, जबकि अन्य हिस्से जो सो रहे होते हैं। अधिकांश समय, नींद में बात करने में शब्द नहीं होता । आमतौर पर यह बड़बड़ाना, हंसना या फुसफुसाना होता है। यदि कोई नींद में बात करने वाला भाषा का उपयोग करता है, तो यह सबसे सामान्यतः 'नहीं' शब्द होता है।

उम्र के साथ बदलती नींद की संरचना शोधकर्ताओं ने पाया है कि लगभग यह घटना काफी सामान्य है, जिसमें आधे समय नींद में बात करने वाला एक बोले गए प्रश्न या कथन का उत्तर देगा। अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि नींद में बात करना बचपन में अधिक सामान्य है । ऐसा क्यों होता है, इसका कोई सटीक कारण तो अभी नहीं बताया जा सका है, लेकिन यह तो मालूम है कि बच्चों में अधिक धीमी-तरंग नॉन-रैपिड आई मूवमेंट (आरईएम) नींद होती है। जैसे- जैसे उम्र बढ़ती है, धीमी-तरंग नींद का अनुपात घटता जाता है। इसलिए यह संभव है कि नींद की संरचना में इस बदलाव के साथ नींद में बड़बड़ाना कम हो जाए।

विज्ञानियों को पता है कि नींद में बात करना, साथ ही कई अन्य पैरासोमनियास, तब अधिक होते हैं जब व्यक्ति अत्यधिक थके होते हैं। इसलिए, जब कोई नींद में बड़बड़ाए तो उसे चिंता का विषय नहीं मानकर यह संकेत मानना चाहिए कि कुछ अतिरिक्त नींद की जरूरत है।

यह बात भी भलीभांति मालूम है कि नींद का लगभग एक चौथाई हिस्सा आरईएम चरण की होती है और यह वह चरण है, जब ज्यादातर सपने विशेष रूप से जीवंत सपने आते हैं। नॉन-आरईएम नींद, जिसमें गहरी नींद के चरण शामिल होते हैं, आमतौर पर 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा होती है । यह नींद का एक महत्वपूर्ण चरण है, जब शरीर

वास्तव में धीमा हो जाता है, जिससे इसे आराम करने और खुद को ठीक करने का मौका मिलता है। लोग हर रात लगभग 90 मिनट के अंतराल पर इन चरणों के चक्रों से गुजरते हैं। नान- आरईएम नींद सोने के समय के तुरंत बाद अधिक होती है और फिर सुबह के शुरुआती घंटों में आरईएम नींद का अनुपात बढ़ जाता है।