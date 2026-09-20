नींद पूरी होने के बाद भी आती है बार-बार जम्हाई? दिमाग से लेकर दिल तक जुड़ी हो सकती हैं ये वजहें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जम्हाई बार-बार आने को हम अक्सर नींद से जोड़ लेते हैं और समझते हैं कि नींद पूरी न होने की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि जम्हाई लेने के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं, कई बार तो यह हमारे शरीर में जन्म ले रही नई बीमारी की तरफ भी संकेत करती है। आइए समझते हैं कि किन वजहों से व्यक्ति को ज्यादा जम्हाई आती है।

जम्हाई के सामान्य कारण आपको जानकार हैरानी होगी कि अभी तक रिसर्चर इस बात का ठीक से पता ही नहीं लगा पाएं हैं कि किसी व्यक्ति को ज्यादा जम्हाई क्यों आ रही है। हालांकि, इसे लेकर अलग-अलग कारणों का दावा किया जाता रहा है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं:

नींद की कमी रोजाना 7-8 घंटे की नींद न लेना शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है, जिसके चलते हमारी बॉडी जम्हाई के जरिए बार-बार याद दिलाती है कि इसे आराम की खास जरूरत है। तनाव वहीं, अगर व्यक्ति को नींद न आने की समस्या जैसे- इनसोम्निया और स्लीप एपनिया या घर और ऑफिस के बाहर का तनाव ज्यादा हो तो भी जम्हाई का आना आम बात है। डिप्रेशन और एंग्जायटी की दवाएं डिप्रेशन और एंग्जायटी की दवा लेने वाले लोगों को भी सामान्य से अधिक जम्हाई आती है। इसका नींद से कोई लेना-देना नहीं है, यह दवा के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जम्हाई के अन्य गंभीर कारण अभी तक तो हमने उबासी आने के सामान्य कारणों पर बात की, अब बात करते हैं जम्हाई के वो दूसरे कारण जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं: डोपामिन का संतुलित न होना उबासी आने का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से भी है। NIH के मुताबिक, डोपामिन का न्यूरोट्रांसमीटर मूड, मोटिवेशन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ऐसे में डोपामिन के असंतुलित होने पर जम्हाई ज्यादा आने लगती है।

दिल का दौरा अगर कोई व्यक्ति छाती में दर्द, शरीर के ऊपरी हिस्से में असहजता, सांस लेने में परेशानी और चक्कर के साथ ज्यादा जम्हाई का सामना कर रहा है तो यह गंभीर स्थिति में हार्ट अटैक का भी संकेत हो सकता है।