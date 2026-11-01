बढ़ती उम्र में क्यों कमजोर हो जाती हैं मांसपेशियां? वैज्ञानिकों ने खोजा इसका हैरान करने वाला कारण

एएनआई, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र ढलने के साथ हमारी शारीरिक ताकत क्यों कम होने लगती है? हाल ही में विज्ञानियों ने मांसपेशियों के कमजोर होने के पीछे का एक चौंकाने वाला सच खोज निकाला है। अच्छी खबर यह है कि इस खोज से भविष्य में मांसपेशियों की कमजोरी दूर करने के नए इलाज की एक बड़ी उम्मीद जगी है।

शरीर का अपना सुरक्षा कवच कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के एक नए शोध से पता चला है कि उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों में जो कमजोरी आती है, वह असल में शरीर की एक छिपी हुई सुरक्षात्मक प्रक्रिया है। कोशिकाएं खुद को गंभीर क्षति से बचाने के लिए अपनी ही ताकत को जानबूझकर सीमित कर देती हैं। विज्ञानियों का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में होने वाले ये बदलाव वास्तव में मांसपेशियों की कोशिकाओं को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।

मांसपेशियों के रेशों का खेल इसे समझने के लिए मांसपेशियों की बनावट को जानना जरूरी है। हमारी मांसपेशियों के टिश्यूज में अलग-अलग काम करने वाले रेशों के समूह होते हैं: तीव्र गति वाले रेशे: ये बहुत तेज और शक्तिशाली गति पैदा करते हैं, लेकिन ये अपेक्षाकृत जल्दी थक जाते हैं।

धीमी गति वाले रेशे: इसके उलट, ये रेशे शरीर को लगातार किसी गतिविधि को करने में मदद करते हैं। इनमें 'माइटोकान्ड्रिया' की मात्रा बहुत अधिक होती है। माइटोकान्ड्रिया कोशिकाओं की वह संरचना है, जो मांसपेशियों के काम करने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है। उम्र के साथ होने वाला एक अनोखा बदलाव जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों की ताकत कम होती है और ऊर्जा देने वाले माइटोकान्ड्रिया की कार्यक्षमता भी घटने लगती है। लेकिन विज्ञानियों ने यहां एक हैरान करने वाली बात देखी। उन्होंने पाया कि उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों में 'धीमी गति से सिकुड़ने वाले रेशों' का अनुपात बढ़ जाता है। यह चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि ये रेशे उसी माइटोकान्ड्रिया पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं, जिसकी ताकत बुढ़ापे में धीरे-धीरे कम हो रही होती है। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोध ने स्पष्ट किया है कि उम्र बढ़ने पर मांसपेशियां एक अलग तरह के फाइबर में क्यों बदल जाती हैं।