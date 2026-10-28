भारत में क्यों बढ़ रहे हैं स्तन कैंसर के मामले? महिलाओं को जरूर पता होने चाहिए ये संकेत

सीमा झा, नई दिल्ली। हर तरह के कैंसर के लिए जागरूकता जरूरी है लेकिन स्तन कैंसर की जागरूकता की बात इसलिए भी अधिक की जाती है क्योंकि यह भारत में निरंतर बढ़ रहा है। बीते बीस वर्षों में यह दोगुने से अधिक हो गया है। एक समय था जब स्तन कैंसर से जुड़ी सर्जरी हफ्ते में एक करते थे अब यह चार से पांच करते हैं। स्तन कैंसर फैलने के कई कारण हैं। जैसे, प्रदूषण जो कि शहरी इलाकों में कैंसर का बड़ा कारण बनकर उभरा है। इसके बाद उम्र जितनी अधिक होगी कैंसर का जोखिम भी बढ़ता है।

डरें नहीं, मुकाबला करें कैंसर किसी को भी हो सकता है। जितना जल्दी आप यह समझ जाएंगी निदान के प्रति जागरूक रहेंगी। दूसरे इस कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं जिनकी पहचान की जा सकती है। यह स्तन कैंसर का एक अच्छा पहलू है कि इसके लक्षण होते हैं। दूसरे कैंसर में तो लक्षण नजर नहीं आते। बेहतर होगा आप स्वयं अपने स्तन की जांच करें। जैसे, आइने के सामने खड़े होकर अपने दोनों स्तन को देखें कि कहीं उसकी त्वचा या आकार में बदलाव तो नहीं या कहीं कोई गांठ या उभार तो नहीं दिख रहा?