बेली फैट के कारण महिलाओं में बढ़ता है एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा, इन लक्षणों से करें पहचान

हाल ही में एक स्टडी में पता चला है कि विसरल फैट यानी पेट के भीतरी हिस्से में जमा फैट एंडोमेट्रियल कैंसर (Endometrial Cancer) के खतरे को बढ़ा देता है। इतना ही नहीं इसके कारण कैंसर काफी आक्रामक रूप ले सकता है और तेजी से फैलता है। आइए जानें इस बारे में।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मोटापा कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है यह हम जानते ही हैं। लेकिन हाल ही में हुई एक स्टडी इसके और भी गंभीर परिणामों पर रोशनी डालती है। दरअसल, इस स्टडी में पाया गया है कि विसरल फैट महिलाओं में कैंसर के खतरे को तेजी से बढ़ा देता है, खासकर एंडोमेट्रियल कैंसर (Endometrial Cancer and Visceral Fat)।

दरअसल, यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन में पेश की गई इस स्टडी में पाया गया कि विसरल फैट की सिर्फ मात्रा ही नहीं, बल्कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कैंसर का जोखिम बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इस स्टडी में पाया गया है कि जो विसरल फैट ज्यादा एक्टिव होता है, वह एंडोमेट्रियल कैंसर को बढ़ावा देने और उसे ज्यादा अग्रेसिव बनाता है।