वायरल फ्लू की चपेट में आया दिल्ली-एनसीआर, सफदरजंग के डॉक्टर ने बताया कैसे बरतें सावधानी

तेज बुखार सर्दी-खांसी बटन दर्द और थकान महसूस हो रही है तो ये मौसमी फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत उपचार आवश्यकता होती है। फ्लू और बुखार में चपेट आने से कैसे करना है बचाव आइए डॉ. जुगल किशोर (जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली) से जानें।

सुमन अग्रवाल, नई दिल्ली। इन दिनों दिल्ली-एनसीआर 'समेत देश के कई हिस्सों में एच3एन2 फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। गांवों से लेकर शहरों तक सर्दी और बुखार की समस्या देखी जा रही है। बारिश के बाद आमतौर पर इस तरह के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि मौसम में नमी बढ़ने से वायरस के फैलने के लिए उपयुक्त माहौल मिल जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एच3एन2 वायरस प्रोटीन संयोजन से पहचाना जाता है। इसमें दो खास प्रोटीन हेमाग्लगुटिनिन (एच3) और न्यूरामिनिडेस ( एन 2 ) होते हैं। सर्दी और बुखार को न करें नजरअंदाज वायरल संक्रमण के शुरुआती दिनों में लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे शरीर में दर्द और बुखार तेज होने लगता है। फ्लू का संक्रमण से बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर या किसी से मिलते समय सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है, तो उससे संक्रमित होने की आशंका रहती है। मौसम में हो रहे बदलावों और प्रदूषण को देखते हुए इस समय अपनी सेहत को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है।

पहले से बीमार लोग रहें सतर्क हाल के दिनों में दिल्ली-एनसीआर में एच3एन2 फ्लू अधिक देखने में आए हैं। इस फ्लू से सबसे ज्यादा बच्चे, बुजुर्ग, किडनी या डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति या फिर सांस की बीमारी वालों को अधिक परेशानी हो रही है। एक सर्वे के मुताबिक हर साल यह स्थिति होती है, पर इस बार सितंबर में मरीजों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक देखी जा रही है। अगर पहले से कोई तकलीफ है तो चिकित्सक के परामर्श पर अपनी दवाओं का सेवन जारी रखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आश्यकता होती है।