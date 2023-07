Makhana Recipes: क्या कहा बोर हो चुके हैं रोस्टेड मखाना खाकर, तो No Worries इन टेस्टी डिशेज़ को करें ट्राई

Makhana Recipes मखाने का ज्यादातर लोग व्रत के दौरान खाते हैंं और ये एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स होता है। इसमें कई ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। आप मखाने को भूनकर खाने के अलावा और भी कई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं तो आइए जानते हैं इससे बनने वाली अलग-अलग डिशेज।

Makhana Recipes: मखाने से बनने वाली हेल्दी रेसिपीज़

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Healthy Makhana Recipes: मखाना कैल्शियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम जैसे कई गुणों से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें हेल्दी फैट, कैलोरी और फॉस्फोरस की भी मात्रा मौजूद होती है। मतलब इसे खाने से शरीर के लिए कई जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन इसे ऐसे खाना बहुत ही बोरिंग होता है। इसे खाने का एक जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है भूनकर खाना और दूसरा खीर बनाकर, लेकिन आज हम मखाने की और भी रेसिपीज़ लेकर आए हैं, जो टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी हैं। 1. मखाने के पराठे मखाने का पराठा सुबह नाश्ते के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन है। बनाने की तरीक़ा - मखानों को अच्छी तरह से भूनकर फिर उसे पीसकर पाउडर बना लें। - परांठे बनाने के लिए सूखे पाउडर को मैश किए हुए आलू या शकरकंद के साथ गूंध लें। आटे में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और अदरक-लहसुन का पेस्ट भी मिला सकते हैं। - परांठे बेलने के लिए क्लिंग फ़िल्म की शीट्स या ढेर सारे सूखे आटे का इस्तेमाल करें और घी या रिफाइंड से सेंकते जाएं। - इसे अचार, चटनी और दही के साथ गरमागरम परोसें। 2. मखाना करी हांं, सब्जी के रूप में भी आप मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने का तरीका - अपनी पसंद की सब्ज़ी या मीट करी के लिए जैसे आप नॉर्मल करी बनाते हैं वैसे बनाएं और उबाल आने पर इसमें मखाने डाल दें। - तीन से चार मिनट तक पकाएं और फिर रोटी, पराठे या चावल के साथ परोसें। 3. मखाना रायता रायता तो ज्यादातर बूंदी से ही बनता है, लेकिन आज हम आपको मखाने का रायता बताएंगे, जिसे आप सब्जी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने का तरीका - दही को फेंट लें और फिर इसमें भुने हुए मखाने डालें। - इसके साथ ही इसमें भूने जीरे का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं। - गार्निशिंग के लिए कटा प्याज, टमाटर और धनिया डालें! Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh