दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा में बुजुर्गों का रखें खास ख्याल, ये जरूरी टिप्स आएंगे काम
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से बुजुर्गों का स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। प्रदूषित हवा से सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी सेहत को नुकसान हो रहा है। इसलिए बढ़ते प्रदूषण में उनकी सेहत का ध्यान रखना काफी जरूरी है। आइए जानें कुछ टिप्स, जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (Air Pollution) का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों पर इसका खासतौर से बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण के कारण हवा में मौजूद छोटे पार्टिकल्स और जहरीली गैसें बुजुर्गों के रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट और पूरे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं।
ऐसे में उनकी सेहत का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नहीं तो, उनके फेफड़ों के साथ-साथ पूरी सेहत को गंभीर नुकसान (Air Pollution Side Effects) हो सकता है। आइए जानें बढ़ते वायु प्रदूषण में कैसे रखें अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान (Air Pollution Prevention Tips for Elderly)।
घर के अंदर की हवा को शुद्ध रखें
- घर की खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें, खासकर सुबह और शाम को, जब प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है।
- एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें, खासतौर से बेडरूम और लिविंग एरिया में।
- स्मोकिंग से पूरी तरह परहेज करें और घर के अंदर किसी भी तरह का धुआं न होने दें।
- नेचुरल हवा शुद्ध करने वाले पौधे जैसे एलोवेरा, स्नेक प्लांट और तुलसी घर के अंदर लगाएं।
बाहरी गतिविधियों में सावधानी
- प्रदूषण के उच्च स्तर वाले समय में घर से बाहर निकलने से बचें, खासकर सुबह और शाम के समय।
- अगर बाहर जाना जरूरी हो तो एन95 मास्क पहनकर ही निकलें।
- सैर या एक्सरसाइज के लिए भीड़भाड़ वाली सड़कों के बजाय पार्क या हरियाली वाले क्षेत्रों को चुनें।
- बाहर से आने के बाद हाथ, मुंह और चेहरे को अच्छी तरह धोएं।
स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां
- नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाएं और दवाएं समय पर लें।
- सांस संबंधी किसी भी परेशानी का कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
- हाइड्रेटेड रहें भरपूर मात्रा में पानी और जूस, नारियल पानी आदि पीते रहें।
- विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट लें, जैसे संतरे, अमरूद, बेरीज और हरी पत्तेदार सब्जियां।
इमरजेंसी तैयारी
- घर में नेबुलाइजर और इनहेलर जैसी जरूरी दवाइयां और डिवाइस हमेशा उपलब्ध रखें।
- इमरजेंसी स्थिति में संपर्क करने के लिए परिवार के सदस्यों, डॉक्टर और पड़ोसियों के नंबर साथ रखें।
- AQI की नियमित रूप से जांच करते रहें।
मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान
- लंबे समय तक घर के अंदर रहने से बोरियत और डिप्रेशन हो सकता है, इसलिए घर पर ही मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराएं।
- योग और प्राणायाम जैसी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करवाएं।
- परिवार के सदस्य बुजुर्गों के साथ समय बिताएं और उनका मनोबल बढ़ाएं।
