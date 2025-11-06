दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा में बुजुर्गों का रखें खास ख्याल, ये जरूरी टिप्स आएंगे काम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (Air Pollution) का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों पर इसका खासतौर से बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण के कारण हवा में मौजूद छोटे पार्टिकल्स और जहरीली गैसें बुजुर्गों के रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट और पूरे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं।