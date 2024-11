इन 7 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है नुकसान

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए चिया सीड्स?

जिन लोगों को एलर्जी है

कुछ लोगों को चिया सीड्स से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी होने पर त्वचा पर लाल चकत्ते, सूजन, खुजली, सांस लेने में तकलीफ आदि समस्याएं हो सकती हैं।

अगर आपको चिया सीड्स या अन्य किसी सीड्स से एलर्जी है, तो आपको इनका सेवन नहीं करना चाहिए या पहले डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए।

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं

चिया सीड्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इनके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। ये वजन घटाने, पाचन में सुधार और दिल के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। इन कारणों से लोग आंख बंद करके इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों (who should not eat chia seeds) के लिए चिया सीड्स खाना हानिकारक (Chia Seeds Side Effects) हो सकता है? आइए जानते हैं कि किन लोगों को चिया सीड्स से परहेज करना चाहिए।