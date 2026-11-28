लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दांतों की सही सफेदी का कोई तय पैमाना तो नहीं, लेकिन ज्यादातर डेंटिस्ट व्हाइट के ही 16 शेड्स का इस्तेमाल ट्रीटमेंट के दौरान करते हैं। कई बार दांतों पर व्हाइटिंग, फिलिंग, क्राउन और वीनर्स जैसे ट्रीटमेंट के बाद उनकी सफेदी के कई वेरिएंट देखने को मिलते हैं। इस आर्टिकल में हम दांतों की सफेदी से जुड़े ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे।

उम्र से भी बदलता है रंग दांतों का रंग उम्र बढ़ने पर भी बदलता है। छोटे बच्चों के दांत मिनरल की बनावट की वजह से आमतौर पर सफेद ही नजर आते हैं। छह साल के बाद एडल्ट दांत आने लगते हैं जोकि रंग में ज्यादा गहरे पीले और लाल होते हैं। दरअसल, दांतों का रंग मिनरल से भरे छोटे-छोटे पाइप की वजह से होता है, जिसे ट्यूबल्स कहते हैं। 50 से 70 की उम्र में ये दांत इसी वजह से धीरे-धीरे पीले के एक अलग शेड में दिखने लगते हैं।

इन वजहों से पीलापन बढ़ने लगता है वैसे तो दांतों के रंग में होने वाले बदलावों का संबंध उम्र से होता है, लेकिन इन कारणों से इसकी गति तेज हो जाती है: दांतों को पीसने की आदत

दांत किटकिटाना

चाय, कॉफी या कुछ खास प्रकार के फूड आयटम ज्यादा लेना क्या ज्यादा सफेदी ही हेल्दी दांतों की निशानी है? भले ही सफेद दांत दिखने में सुंदर लगते हों लेकिन यह मुंह की बेहतर सेहत की गारंटी नहीं होता। इससे ना तो कैविटी या उनके सड़न का पता चलता है। मसूड़ों में होने वाली परेशानियों का प्रभाव दांतों के रंग पर नजर आता है।

सामने के दांत ज्यादा सफेद क्यों होते हैं हम अपनी आंखों से दांतों का जो रंग देखते हैं वही हमें महसूस होता है। यह रंग होंठ, मसूड़े और त्वचा की रंगत की वजह से भी अलग नजर आ सकता है। कई बार अलग-अलग रोशनी में भी दांतों की सफेदी अलग नजर आती है।