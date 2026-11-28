परफेक्ट व्हाइट स्माइल का सच! सिर्फ सफेद दांत ही खूबसूरत और हेल्दी होने की निशानी नहीं
जिस तरह लोगों के बाल, आंख और स्किन के रंग में नेचुरली काफी प्रकार देखने को मिलते हैं वैसा ही कुछ हमारे दांतों की सफेदी के साथ भी होता है।
HighLights
डेंटिस्ट दांतों की सफेदी के लिए 16 शेड्स का उपयोग करते हैं
उम्र और आदतों से दांतों का रंग स्वाभाविक रूप से बदलता है
केवल सफेद दांत ही संपूर्ण मौखिक स्वास्थ्य की गारंटी नहीं होते
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दांतों की सही सफेदी का कोई तय पैमाना तो नहीं, लेकिन ज्यादातर डेंटिस्ट व्हाइट के ही 16 शेड्स का इस्तेमाल ट्रीटमेंट के दौरान करते हैं। कई बार दांतों पर व्हाइटिंग, फिलिंग, क्राउन और वीनर्स जैसे ट्रीटमेंट के बाद उनकी सफेदी के कई वेरिएंट देखने को मिलते हैं। इस आर्टिकल में हम दांतों की सफेदी से जुड़े ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे।
उम्र से भी बदलता है रंग
दांतों का रंग उम्र बढ़ने पर भी बदलता है। छोटे बच्चों के दांत मिनरल की बनावट की वजह से आमतौर पर सफेद ही नजर आते हैं। छह साल के बाद एडल्ट दांत आने लगते हैं जोकि रंग में ज्यादा गहरे पीले और लाल होते हैं। दरअसल, दांतों का रंग मिनरल से भरे छोटे-छोटे पाइप की वजह से होता है, जिसे ट्यूबल्स कहते हैं। 50 से 70 की उम्र में ये दांत इसी वजह से धीरे-धीरे पीले के एक अलग शेड में दिखने लगते हैं।
इन वजहों से पीलापन बढ़ने लगता है
वैसे तो दांतों के रंग में होने वाले बदलावों का संबंध उम्र से होता है, लेकिन इन कारणों से इसकी गति तेज हो जाती है:
- दांतों को पीसने की आदत
- दांत किटकिटाना
- चाय, कॉफी या कुछ खास प्रकार के फूड आयटम ज्यादा लेना
क्या ज्यादा सफेदी ही हेल्दी दांतों की निशानी है?
भले ही सफेद दांत दिखने में सुंदर लगते हों लेकिन यह मुंह की बेहतर सेहत की गारंटी नहीं होता। इससे ना तो कैविटी या उनके सड़न का पता चलता है। मसूड़ों में होने वाली परेशानियों का प्रभाव दांतों के रंग पर नजर आता है।
सामने के दांत ज्यादा सफेद क्यों होते हैं
हम अपनी आंखों से दांतों का जो रंग देखते हैं वही हमें महसूस होता है। यह रंग होंठ, मसूड़े और त्वचा की रंगत की वजह से भी अलग नजर आ सकता है। कई बार अलग-अलग रोशनी में भी दांतों की सफेदी अलग नजर आती है।
दांतों की सफेदी के 16 शेड
डेंटिस्ट दांतों का रंग चुनने के लिए अक्सर वीटा क्लासिकल शेड गाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 16 शेड होते हैं। इसमें सिर्फ सफेद रंग को ही नहीं देखा जाता, बल्कि रंग के प्रकार, उसकी गहराई या हल्केपन के स्तर पर भी परख की जाती है।
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