    बस एक पैकेट... और शरीर में पहुंच जाते हैं ये खतरनाक केमिकल्स, जानें पैकेज्ड फूड्स का काला सच

    By Meenakshi NaiduEdited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:31 PM (IST)

    आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में पैकेज्ड स्नैक्स हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका स्वाद और लंबी शेल्फ लाइफ देने के लिए इनमें कई ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं? जी हां, ये तत्व शरीर में मोटापा, हाई बीपी, हार्मोनल असंतुलन और यहां तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकते हैं।

    पैकेज्ड स्नैक्स में पाए जाने वाले ये तत्व सेहत को पहुंचाते हैं नुकसान (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में पैकेज्ड स्नैक्स फूड्स लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं। ऑफिस, स्कूल, सफर या हल्की भूख, हर जगह झटपट खाने के लिए ये फूड्स बेहद सुविधाजनक होते हैं, लेकिन इनकी चमकदार पैकिंग के पीछे छिपे तत्वों को अगर गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि ये सेहत के लिए उतने सुरक्षित नहीं हैं जितना हम समझते हैं।

    स्वाद, बनावट और लंबी शेल्फ लाइफ देने के लिए इनमें कई आर्टिफीशियल केमिकल, प्रिजर्वेटिव और कई अनहेल्दी तत्व मिलाए जाते हैं जो धीरे-धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खतरनाक तत्वों के बारे में जो अक्सर पैकेज्ड स्नैक्स में पाए जाते हैं।

    ट्रांस फैट्स

    यह एक आर्टिफीशियल केमिकल है जो खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बढ़ाकर हार्ट डिजीज और मोटापे का कारण बन सकती है।

    जरूरत से ज्यादा सोडियम

    पैकेज्ड फूड्स में नमक स्वाद बढ़ाने और प्रिजर्वेशन के लिए डाला जाता है। इसकी अधिक मात्रा हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों और किडनी की समस्या का कारण बन सकती है।

    मोनोसोडियम ग्लूटामेट

    स्वाद बढ़ाने वाला यह केमिकल अक्सर चिप्स, नूडल्स और नमकीन में पाया जाता है। इससे सिरदर्द, चक्कर और थकान की समस्या हो सकती है।

    रिफाइंड शुगर

    मीठे स्नैक्स और ड्रिंक्स में छिपी हुई अतिरिक्त चीनी मोटापा, डायबिटीज और मेटाबोलिज्म से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है।

    प्रिजर्वेटिव्स

    बेंजोएट्स, नाइट्रेट्स और सल्फाइट्स जैसे प्रिजर्वेटिव फूड को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मिलाए जाते हैं, लेकिन इनसे एलर्जी, अस्थमा और यहां तक कि कैंसर का खतरा भी हो सकता है।

    आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर

    स्नैक्स का स्वाद और रंग बढ़ाने के लिए मिलाए गए ये रसायन त्वचा की एलर्जी, ध्यान की कमी (ADHD) और बच्चों में व्यवहारिक समस्या उत्पन्न कर सकते हैं।

    हाइड्रोजेनेटेड ऑयल्स

    इसमें ट्रांस फैट होता है जो वजन बढ़ाने और हार्ट डिजीज का प्रमुख कारण है।

    मैदा (रिफाइंड फ्लोर)

    ज्यादातर स्नैक्स मैदे से बनते हैं, जो फाइबर रहित होता है और कब्ज, वजन बढ़ने और ब्लड शुगर लेवल में तेजी से बढ़ोतरी करता है।

    एंटीकेकिंग एजेंट्स

    ये पाउडर फॉर्म प्रोडक्ट्स जैसे इंस्टेंट मिक्स या सीजनिंग में मिलाए जाते हैं। इनमें कुछ एल्यूमिनियम आधारित यौगिक होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल समस्याएं बढ़ा सकते हैं।

    BPA बेस्ड पैकिंग

    प्लास्टिक पैकिंग में पाया जाने वाला BPA (Bisphenol A) हार्मोनल असंतुलन, बांझपन और कैंसर से जुड़ा हो सकता है।

    पैकेज्ड स्नैक्स का स्वाद भले ही टेस्टी हो, लेकिन इन छिपे हुए तत्वों के कारण यह हमारी सेहत पर धीरे-धीरे बुरा असर डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि लेबल पढ़ें, इन तत्वों की पहचान करें और हेल्दी ऑप्शन की ओर रुख करें जैसे, घर पर बने स्नैक्स, नट्स, फ्रूट्स या भुने चने। आपकी छोटी-सी सतर्कता आपको बड़ी बीमारियों से बचा सकती है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।