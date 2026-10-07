महंगे सप्लीमेंट्स की नो टेंशन! थाली में शामिल करें बादाम-तिल समेत ये 5 चीजें, दूर होगी कैल्शियम की कमी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी, तनावपूर्ण और व्यस्त जिंदगी में हम अक्सर अपने खान-पान को नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि कम उम्र में ही हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। बढ़ती उम्र और खराब लाइफस्टाइल के कारण हड्डियों का कमजोर होना अब एक आम समस्या बन गई है। खास तौर पर महिलाओं में कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी देखने को मिलती है।

हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी डेली डाइट में कुछ आसान और हेल्दी बदलाव कर लें, तो अपनी हड्डियों को लंबे समय तक फौलाद सा मजबूत रख सकते हैं। आइए जानते हैं कैल्शियम की कमी को पूरा करने के कुछ बेहद सरल तरीके।

बादाम बादाम हड्डियों के लिए एक पावरहाउस की तरह काम करता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फॉस्फोरस, हेल्दी फैट और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि बादाम में मौजूद मैग्नीशियम शरीर में कैल्शियम को सही तरीके से सोखने में बड़ी मदद करता है।