Sawan 2023 Sabudana Benefits: व्रत के दौरान साबूदाने का अलग-अलग तरह से करें सेवन, रहेंगे कई समस्याओं से दूर

Sawan 2023 Sabudana Benefits 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार रखा जाएगा। इस व्रत का बहुत महत्व होता है। लोगों का मानना है कि सच्चे मन से किया गया यह व्रत मनचाहा फल देता है तो अगर आप भी ये व्रत रखना चाह रहे हैं तो साबूदाने को करें खासतौर से अपनी डाइट में शामिल। जो रखेगा आपको हेल्दी और एनर्जेटिक।

Sabudana Benefits: साबूदाने से सेहत को होने वाले फायदे

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Sawan 2023 Sabudana Benefits: सावन का महापर्व शुरू हो चुका है और 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। शिव भक्तों के लिए सोमवार बहुत ही खास होता है, मनचाही इच्छा पूर्ति के लिए लोग सोमवार का व्रत करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। अगर आप भी इस बार सोमवार व्रत रखने की सोच रहे हैं, लेकिन भूख और थकान का सोच-सोचकर परेशान हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस व्रत से पहले घर में साबूदाना लेकर रखना है। दिन में बस एक बार साबूदाने से बनी चीज़ों का सेवन करें और व्रत के दौरान थकान, कमजोरी जैसी समस्याओं से दूर रहें। आइए जानते हैं साबूदाने से सेहत को होने वाले फायदे - साबूदाना शरीर में आवश्यक ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। जिससे थकान का एहसास नहीं होता। - साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है, जिसे खाने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है। - पेट में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर साबूदाना खाना काफी फायदेमंद होता है।यह गैस, अपच आदि समस्याओं से राहत दिलाता है। - दस्त या डायरिया की समस्या होने पर बगैर दूध डाले साबूदाने की बनी हुई खीर बेहद फायदा पहुंचाती है। - अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा, तो साबूदाना को अपनी डाइट में शामिल करें, इससे वजन तेजी से बढ़ता है। - साबूदाने में कैल्शियम, आयरन, विटामिन की अच्छी-खासी मात्रा मौजूद होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में बहुत फायदेमंद होता है। - साबूदाने में पाया जाने वाला फोलिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु के विकास में सहायक होता है। - साबूदाने में पाया जाने वाल पोटैशियम ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर उसे नियंत्रित करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा यह मांसपेशियों के लिए भी फायदेमंद है। Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें किसी पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। Pic credit- freepik

