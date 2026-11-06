दीवाली की रौनक के बीच प्रेग्नेंसी न करें ये लापरवाही, बच्चे की सेहत का भी रखें ध्यान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों का मौसम दुर्गा पूजा से शुरू होता है, फिर दीवाली आती है जिसमें देश के कई हिस्सों में पटाखे जलाना आम बात हो जाती है। हालांकि ये त्योहार खुशी और त्योहारों से जुड़े होते हैं, लेकिन ये हवा की गुणवत्ता में कुछ समय के लिए भारी गिरावट भी लाते हैं।

पटाखों से नुकसानदायक पॉल्यूटेंट्स का मिश्रण निकलता है, जिसमें फाइन पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10), सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरे जहरीले रसायन शामिल हैं। गर्भवती के लिए इस प्रदूषित हवा के संपर्क में आने पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह न सिर्फ़ मां की सेहत पर बल्कि बढ़ते हुए बच्चे पर भी असर डाल सकता है।

ऐसे डालता है असर पटाखों के धुएं में बहुत बारीक और बहुत बारीक कण होते हैं जो सांस लेने के सिस्टम में गहराई तक जा सकते हैं। PM2.5 कण खास तौर पर चिंता की बात हैं क्योंकि वे सबसे छोटे एयरवेज तक पहुंच सकते हैं और शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं। ज्यादा प्रदूषण के संपर्क में आने वाली गर्भवती को खांसी, गले में जलन, सांस फूलना, घरघराहट और अस्थमा जैसी पहले से मौजूद सांस की बीमारियों के बिगड़ने जैसे लक्षण हो सकते हैं। जिन महिलाओं को सांस की कोई बीमारी नहीं है, उन्हें भी पटाखों के घने धुएं के संपर्क में आने पर परेशानी हो सकती है। एयर पॉल्यूशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी असर डाल सकता है। बारीक पार्टिकुलेट मैटर सूजन बढ़ा सकते हैं और ब्लड वेसल के नॉर्मल काम में रुकावट डाल सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान, जब दिल और सर्कुलेटरी सिस्टम मां और बढ़ते बच्चे दोनों को सपोर्ट करने के लिए पहले से ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, तो इन सिस्टम पर ज़्यादा दबाव पड़ना ठीक नहीं हो सकता है।

गर्भस्थ शिशु पर भी खतरा बढ़ता हुआ भ्रूण ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के लिए प्लेसेंटा से पूरी तरह मां पर निर्भर रहता है। हालांकि प्लेसेंटा एक जरूरी सुरक्षा कवच देता है, लेकिन यह पर्यावरण के प्रदूषण के असर को पूरी तरह से नहीं रोकता है। कुछ बारीक कण और प्रदूषण से जुड़ी चीजें प्लेसेंटल काम पर असर डाल सकती हैं और सूजन पैदा कर सकती हैं। रिसर्च से पता चला है कि गर्भावस्था के दौरान वायु प्रदूषण के ज्यादा लेवल के संपर्क में आने से प्रेग्नेंसी के खराब नतीजों का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें शामिल हैं:

जन्म के समय कम वजन: पार्टिकुलेट मैटर और दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स के संपर्क में आने से बच्चे का विकास रुक जाता है और जन्म के समय उसका वजन कम होता है। ऐसा तब हो सकता है जब सूजन और प्लेसेंटल ब्लड फ्लो में बदलाव ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सही डिलीवरी में रुकावट डालते हैं।

प्रीटर्म बर्थ: स्टडीज में पाया गया है कि मां के ज्यादा एयर पॉल्यूशन के संपर्क में आने और प्रीटर्म डिलीवरी के बढ़ते रिस्क के बीच एक कनेक्शन है। प्रेग्नेंसी के 37 हफ्ते से पहले पैदा होने वाले बच्चों को सांस लेने, दूध पीने और डेवलपमेंट से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

फीटस की ग्रोथ में रुकावट: ज्यादा देर तक गंदी हवा में रहने से प्लेसेंटा की हेल्थ और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है। फेफड़ों के विकास पर संभावित असर: प्रेग्नेंसी के दौरान एयर पॉल्यूशन के संपर्क में आने से बढ़ते रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर पड़ सकता है। कुछ स्टडीज से पता चलता है कि जन्म से पहले पार्टिकुलेट मैटर के संपर्क में आने से सांस की दिक्कतों का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें बचपन में घरघराहट और फेफड़ों के काम करने की क्षमता में कमी शामिल है।

यह समझना जरूरी है कि ये रिस्क आम तौर पर समय के साथ एक्सपोजर लेवल और समय से जुड़े होते हैं। पटाखों के धुएं के थोड़े समय के लिए संपर्क में आने का मतलब यह नहीं है कि प्रेग्नेंसी पर असर पड़ेगा। हालांकि, इससे बचा जा सकने वाला एक्सपोजर कम करना एक समझदारी भरा एहतियात है।

हर तिमाही पर अलग असर प्रेगनेंसी के दौरान एयर पॉल्यूशन एक चिंता का विषय हो सकता है, हालांकि इसके संभावित असर फीटल डेवलपमेंट के स्टेज के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। पहली तिमाही में, बच्चे के मुख्य अंग और शरीर के सिस्टम विकसित होने लगते हैं। इस समय पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में आने से बायोलॉजिकल स्ट्रेस और सूजन हो सकती है। दूसरी तिमाही के दौरान, फीटस का काफी विकास होता है। प्लेसेंटा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे प्लेसेंटल फंक्शन हेल्दी रहना जरूरी हो जाता है। तीसरी तिमाही के दौरान, बच्चे का वजन तेज़ी से बढ़ता है और फेफड़ों का विकास होता है। ज़्यादा एयर पॉल्यूशन से जन्म के समय कम वजन और समय से पहले डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, गर्भवती को किसी खास तिमाही को पूरी तरह से रिस्क-फ्री मानने के बजाय पूरी प्रेगनेंसी में सावधानी बरतनी चाहिए।

बरतें ये सावधानियां हालांकि बाहर के प्रदूषण से पूरी तरह बचना हमेशा मुमकिन नहीं होता, लेकिन त्योहारों के मौसम में कुछ सावधानियां बरतने से इससे बचने में मदद मिल सकती है। ज़्यादा पटाखे चलाने वाली भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, क्योंकि सोर्स के पास प्रदूषण का लेवल खास तौर पर ज़्यादा हो सकता है। प्रदूषण के पीक आवर्स में खिड़कियां और दरवाज़े बंद रखने से घर में बाहर का धुआं कम करने में मदद मिल सकती है, खासकर जब आस-पास पटाखे फोड़े जा रहे हों। आस-पास की हवा की क्वालिटी पर नजर रखें। ज़्यादा प्रदूषण के समय बाहर जाने से पहले, अच्छी तरह से फिट होने वाला N95 मास्क पहनें। HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने से घर के अंदर पार्टिकुलेट प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है। जब बाहर की हवा की क्वालिटी बेहतर हो, तो कमरे में ठीक से हवा आने दें। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है।

गर्भवती महिलाओं को मेडिकल मदद कब लेनी चाहिए? गर्भवती महिलाओं को पटाखों के धुएं के संपर्क में आने के बाद लगातार खांसी, घरघराहट, सीने में तकलीफ या सांस फूलने जैसी दिक्कतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सांस फूलने, सीने में दर्द, बेहोशी या होंठों का रंग नीला पड़ने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। अगर महिलाओं को बच्चे की हलचल कम हो, वजाइनल ब्लीडिंग हो, फ्लूइड लीकेज हो या रेगुलर दर्दनाक कॉन्ट्रैक्शन हों, तो उन्हें अपने ऑब्सटेट्रिशियन से सलाह लेनी चाहिए। जिन लोगों को अस्थमा या पहले से सांस या दिल की कोई दूसरी बीमारी है, उन्हें त्योहारों के मौसम से पहले अपने इलाज करने वाले डॉक्टर से और सावधानियों के बारे में बात करनी चाहिए।