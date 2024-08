अकेले नहीं हैं आप! Breakup के बाद कई लोगों के शरीर में दिखाई देते हैं कुछ इस तरह के बदलाव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Breakup Effects On Body: किसी रिलेशनशिप के दौरान दिल-ओ-दिमाग जितना तंदुरुस्त रहता है, उसके टूटने पर व्यक्ति को उससे कहीं ज्यादा दुख का सामना भी करना पड़ता है। यह एक ऐसा फेज होता है, जब कुछ दिन तक तो लोगों का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है और फ्यूचर बिल्कुल इनसिक्योर दिखाई देता है। ब्रेकअप के बाद कुछ समय तक किसी से मिलना-जुलना अच्छा लगता है और न ही आप अपनी खुशी के लिए कुछ भी सोच पाते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि किसी रोमांटिक रिश्ते के खत्म होने पर व्यक्ति के शरीर में किस तरह के बदलाव (Physical Changes After Breakup) देखने को मिलते हैं। आइए जानें।