Health Alert: क्या आपको भी अपने शरीर पर नजर आते रहते हैं बेवजह के नीले निशान? तो हो जाएं अलर्ट

Health Alert हां चोट लगने पर शरीर में जगह-जगह नीले निशान आना नॉर्मल है लेकिन बेवजह शरीर पर नजर आने वाले नीले निशान कई सारी गंभीर समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। इन्हें नजरअंदाज करने की गलती आपकी सेहत पर पड़ सकती है भारी तो आइए जानते हैं किन वजहों से पड़ते हैं ये निशान और क्या है इसे दूर करने के उपाय।

Health Alert: शरीर पर पड़ने वाले नीले निशान की वजहें

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Health Alert: चोट लगने, किसी चीज़ से टकराने के बाद शरीर पर नील पड़ना आम बात होती है, लेकिन अगर आपको अपने शरीर पर बिना वजह ही नीले निशान नजर आते रहते हैं, तो इसे नजरअंदाज करने की न करें गलती क्योंकि ये कई सारी परेशानियों की ओर करते हैं इशारा। आपने देखा होगा कई बार चोट लगने पर खून नहीं निकलता, बल्कि उस जगह की स्किन नीली हो जाती है, तो आपको बता दें कि ऐसा खून जमने पर होता है। मेडिकल भाषा में इसे ब्रूसिंग (bruises) कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के शरीर पर बिना चोट के कारण ही नीले धब्बे नजर आते रहते हैं, तो इसे मामूली समझने की गलती न करें क्योंकि ये निशान कई तरह की परेशानियों की ओर करते हैं इशारा। जान लें यहां इनके बारे में। प्लेटलेट्स की कमी प्लेटलेट्स एक प्रकार की रक्त कोशिका होती है, जो खून के थक्के बनने से रोकने के लिए आपस में चिपक जाती है, तो जब आपके ब्लड में पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, तो इससे नीले निशान बन जाते हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ाने वाली चीजों का सेवन करें। विटामिन K की कमी विटामिन K की कमी से भी शरीर पर नील निशान देखने को मिल सकते हैं। विटामिन के खून के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन K की शरीर में कम मात्रा होने पर आपको ज्यादा घाव हो सकते हैं और ऐसे नील निशान नजर आ सकते हैं। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। विटामिन सी की कमी शरीर में विटामिन सी की कमी के चलते भी शरीर पर अक्सर नीले निशान देखने को मिलते हैं। यह जरूरी विटामिन कोलेजन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा यह ब्लड वेसेल्स को भी हेल्दी रखता है। तो विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में संतरा, नींबू और अमरूद जैसी चीजों का सेवन करें। डायबिटीज के कारण हाई ब्लड शुगर आपकी ब्लड वेसेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में थोड़ी-सी भी चोट लगने पर या मसल्स दबने पर नीले निशान पड़ सकते हैं। Pic credit- freepik

