Papaya Side Effects: इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए पपीता, पहुंचा सकता है सेहत को नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Who Should Not Eat Papaya:पपीता एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जिसमें विटामिन-ए, सी और के, फोलिक एसिड, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों की वजह से ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। यही कारण है कि कई लोग इसे रोज सुबह खाली पेट खाना भी पसंद करते हैं। इससे कब्ज की समस्या दूर होती है और स्किन को भी काफी फायदा मिलता है। ये वजन कम करने में भी काफी मददगार हो सकता है। हालांकि, कुछ लोगों के लिए पपीता खाना हानिकारक हो सकता है (Papaya Side Effects)। इस आर्टिकल में हम इसी बारे में जानेंगे कि किन लोगों को पपीता खाने से परहेज करना चाहिए।

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता?

गर्भवती महिलाएं

पपीते में पेपेन नामक एक एंजाइम होता है, जो यूटेरस को कॉन्ट्रेक्ट करने लगता है। इसके कारण प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है। कुछ मामलों में इसकी वजह से गर्भपात का खतरा भी बढ़ सकता है।