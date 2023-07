Benefits of Mango: फलों का राजा ‘आम’ है सेहत के लिए गुणों का खजाना, जानें इसके कुछ गजब के फायदे

Mango Benefits फलों का राजा आम कई लोगों को पसंदीदा फल होता है। स्वाद से भरपूर होने के साथ ही यह कई सारे पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। यही वजह है कि लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। आम की इसी लोकप्रियता के चलते हर साल 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। इस मौके पर जानते हैं आम खाने के फायदों के बारे में-

आम खाने से मिलते हैं सेहत को ये फायदे

Your browser does not support the audio element.