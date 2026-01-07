Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    न्यूट्रिशनिस्ट ने बताईं 5 'जादुई' हरी सब्जियां, सेहत से जुड़ी 5 गंभीर परेशानियों का हैं रामबाण इलाज

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:37 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं सेहत से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं का इलाज हमारी रसोई में छिपा है? जी हां, इस बारे में न्यूट्रिशनिस्ट ने एक वीडियो शेयर करके 5 सब्जियों ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कई बीमारियों से लड़ने में मदद करेंगी ये 5 सब्जियां (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब खान-पान के कारण बीमारियां शरीर को जल्दी घेर लेती हैं। ऐसे में हम अक्सर महंगी दवाइयों और सप्लीमेंट्स की ओर भागते हैं, जबकि समाधान हमारी रसोई और सब्जी (Green Vegetables to Fight Disease) की टोकरी में ही छिपा होता है।

    हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट्स दीपशिखा जैन ने 5 ऐसी हरी सब्जियों और जड़ी-बूटियों के फायदों पर जोर दिया है, जो सामान्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं इन 5 जादुई हरी सब्जियों (Vegetables for Common Disease Prevention) के बारे में।

    डायबिटीज के लिए रामबाण- मेथी 

    डायबिटीज के मरीजों के लिए मेथी किसी दवा से कम नहीं है। दरअसल, मेथी के पत्तों में फाइबर होता है, जो ब्लड में शुगर के अब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। इसके अलावा, इसमें मौजूद अमीनो एसिड इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। मेथी की सब्जी या मेथी दाने का पानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने का एक प्राकृतिक और असरदार तरीका है।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Deepsikha Jain (@fries.to.fit)

    आयरन की कमी दूर करे- लाल चौलाई 

    शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी या एनीमिया एक बड़ी समस्या है, खासकर महिलाओं में। लाल चौलाई आयरन का बेहतरीन सोर्स है। इसमें पालक की तुलना में कहीं ज्यादा मात्रा में आयरन और विटामिन-सी पाया जाता है। विटामिन-सी की उपस्थिति शरीर को आयरन अब्जॉर्प्शन में मदद करती है। अगर आप थकान और कमजोरी महसूस करते हैं, तो अपनी डाइट में लाल चौलाई को जरूर शामिल करें।

    हड्डियों को बनाए फौलादी- शेपू 

    कमजोर हड्डियां और जोड़ों का दर्द अब केवल बुढ़ापे की समस्या नहीं रही। 'शेपू' या सुआ की सब्जी कैल्शियम का खजाना है। हड्डियों की डेंसिटी को बनाए रखने के लिए शरीर को भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है, जो शेपू में भरपूर मात्रा में मिलता है। इसे नियमित रूप से खाने से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है और दांतों को भी मजबूती मिलती है।

    पाचन तंत्र की सफाई- पुदीना 

    खराब पाचन, गैस और ब्लोटिंग के लिए पुदीना सबसे आसान और असरदार उपाय है। पुदीने की पत्तियों में मेंथॉल होता है, जो पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है। खाने के साथ पुदीने की चटनी या पुदीने का पानी पीने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षणों में भी राहत मिलती है। यह पेट को ठंडक पहुंचाता है और मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिव रखता है।

    सफेद बाल और कोलेजन के लिए- कढ़ी पत्ता 

    असमय सफेद होते बाल और त्वचा पर नजर आती झुर्रियां कोलेजन की कमी का संकेत हैं। कढ़ी पत्ता केवल तड़के के लिए नहीं है; यह एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन-बी से भरपूर होता है। यह बालों के नेचुरल पिगमेंट को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे बाल काले रहते हैं। साथ ही, कढ़ी पत्ता शरीर में कोलेजन के स्तर को बढ़ावा देता है, जिससे त्वचा में कसाव बना रहता है और उम्र का असर कम दिखता है।