न्यूट्रिशनिस्ट ने बताईं 5 'जादुई' हरी सब्जियां, सेहत से जुड़ी 5 गंभीर परेशानियों का हैं रामबाण इलाज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब खान-पान के कारण बीमारियां शरीर को जल्दी घेर लेती हैं। ऐसे में हम अक्सर महंगी दवाइयों और सप्लीमेंट्स की ओर भागते हैं, जबकि समाधान हमारी रसोई और सब्जी (Green Vegetables to Fight Disease) की टोकरी में ही छिपा होता है।

हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट्स दीपशिखा जैन ने 5 ऐसी हरी सब्जियों और जड़ी-बूटियों के फायदों पर जोर दिया है, जो सामान्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं इन 5 जादुई हरी सब्जियों (Vegetables for Common Disease Prevention) के बारे में।

डायबिटीज के लिए रामबाण- मेथी डायबिटीज के मरीजों के लिए मेथी किसी दवा से कम नहीं है। दरअसल, मेथी के पत्तों में फाइबर होता है, जो ब्लड में शुगर के अब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। इसके अलावा, इसमें मौजूद अमीनो एसिड इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। मेथी की सब्जी या मेथी दाने का पानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने का एक प्राकृतिक और असरदार तरीका है।

पाचन तंत्र की सफाई- पुदीना खराब पाचन, गैस और ब्लोटिंग के लिए पुदीना सबसे आसान और असरदार उपाय है। पुदीने की पत्तियों में मेंथॉल होता है, जो पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है। खाने के साथ पुदीने की चटनी या पुदीने का पानी पीने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षणों में भी राहत मिलती है। यह पेट को ठंडक पहुंचाता है और मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिव रखता है।