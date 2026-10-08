फोन या लैपटॉप ही नहीं, रोजमर्रा की कुछ मामूली आदतें भी पहुंचाती हैं आंखों को नुकसान, समय रहते सावधानी है जरूरी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आंखों से जुड़ी किसी भी दिक्कत, जैसे दर्द या थकान के लिए अक्सर हम फोन या लैपटॉप की स्क्रीन को ही कसूरवार मानते हैं। हालांकि, ज्यादा स्क्रीन टाइम आंखों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन हमारी रोज की कुछ आदतें भी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं।

ये आदतें दिखने में काफी मामूली लगती हैं, लेकिन समय के साथ आंखों की नमी और सेहत को प्रभावित करने लगती हैं। आइए जानें रोजमर्रा की उन गलतियों के बारे में, जिन्हें तुरंत सुधारने की जरूरत है। कम रोशनी में काम करना या पढ़ना कम रोशनी में किताब पढ़ना या बिल्कुल अंधेरे में बैठकर तेज ब्राइटनेस में फोन का इस्तेमाल करना आंखों के लिए नुकसानदेह है। इस तरह के तेज कॉन्ट्रास्ट से आंखों की मांसपेशियों को सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके कारण आंखों में स्ट्रेस, आंखों में असहजता और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। इसलिए पढ़ते या काम करते समय कमरे में सही रोशनी का ध्यान रखें।

अधूरी नींद और पानी की कमी देर रात तक जागना, सही से नींद न लेना या नींद का पैटर्न बिगड़ने से आंखें ड्राई और थकी-थकी महसूस होती हैं। सोते समय हमारी आंखों को आराम और रिकवरी का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा न होने पर आंखों को आराम नहीं मिल पाता। इसके अलावा, कम पानी पीने से भी आंखों में ड्राइनेस बढ़ जाती है, खासकर उन लोगों में जो लंबे समय तक एसी वाले माहौल में बैठते हैं।

बार-बार आंखें मलना थकान या खुजली महसूस होने पर आंखों को रगड़ना काफी आम है, लेकिन ज्यादा या जोर से मलने से आंखों की सतह को नुकसान हो सकता है। अगर खुजली बार-बार हो रही है, तो उसकी वजह समझें और डॉक्टर से सपंर्क करें। इसके अलावा, बिना हाथ धोए आंखों को छूना या कॉन्टेक्ट लेंस की सफाई न करना आंखों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा देती है।