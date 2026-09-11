चीन में मिला एक और नया वायरस, जानिए ALTNV के लक्षण और फैलने का तरीका
चीन में वैज्ञानिकों ने 'एशियन लॉन्गहॉर्न टिक नाइरोवायरस' (ALTNV) नामक एक नया वायरस खोजा है, जो 'टिक' के काटने से ...और पढ़ें
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आमतौर पर लोग सर्दी-खांसी और बुखार को मामूली वायरल फीवर मानकर इग्नोर कर देते हैं। कई बार परेशानी ज्यादा होने पर लोग कोई दवा खाकर भी काम चला लेते हैं। लेकिन कई बार आम से लगने वाले ये लक्षण किसी खतरनाक वायरस का हमला भी हो सकता है।
जी हां, एक बार फिर चीन में नए वायरस के मिलने की खबर सामने आई है। हाल ही में यहां के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे वायरस की खोज की है, जो 'टिक' नाम के छोटे से कीड़े के काटने से फैलता है। आइए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि यह नया वायरस क्या है और वैज्ञानिकों ने इसे कैसे खोजा।
कैसे हुई इस वायरस की खोज?
इस वायरस की पहचान चीन के बीजिंग में हुई, जहां वैज्ञानिकों की टीम ने कुछ लोगों में में 'SFTS' नाम की गंभीर बीमारी के लक्षण जैसे तेज बुखार और प्लेटलेट्स का गिरना, नोटिस किए। आमतौर पर यह बीमारी 'डबी बैंडावायरस' (DBV) से होती है, लेकिन टेस्ट करने पर जब लगभग 30% मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो यह वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बन गया।
बीमारी की सही वजह पता लगाने के लिए उन्होंने टिक के काटने वाले मरीजों के सैंपल लिए और RNA सीक्वेंसिंग की। तब जाकर इस बिल्कुल नए वायरस के बारे में पता लगा, जिसे उन्होंने 'एशियन लॉन्गहॉर्न टिक नाइरोवायरस' (ALTNV) नाम दिया।
क्या हैं नए वायरस के लक्षण?
इस वायरस की पहचान करना मुश्किल इसलिए हुआ, क्योंकि इसके लक्षण बिल्कुल इन्फ्लूएंजा (फ्लू) जैसे लगते हैं। इसके सबसे आम लक्षणों में निम्न शामिल हैं:
- बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी
- पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे दर्द या पाचन में दिक्कत
- प्लेटलेट्स का कम हो जाना
- लिवर या अन्य अंगों में सूजन के संकेत
कैसे फैलता है यह नया वायरस?
वैज्ञानिकों ने चीन के 15 अलग-अलग प्रांतों में लगभग 47,400 से ज्यादा टिक्स (कीड़ों) की जांच की। उन्होंने पाया कि Haemaphysalis longicornis नाम की टिक प्रजाति में यह नया वायरस सबसे ज्यादा मौजूद था। लैब में किए गए प्रयोगों ने भी यह साबित कर दिया कि यह खास कीड़ा चूहों और इंसानों में आसानी से वायरस फैला सकता है।