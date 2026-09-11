चीन में मिला एक और नया वायरस, जानिए ALTNV के लक्षण और फैलने का तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आमतौर पर लोग सर्दी-खांसी और बुखार को मामूली वायरल फीवर मानकर इग्नोर कर देते हैं। कई बार परेशानी ज्यादा होने पर लोग कोई दवा खाकर भी काम चला लेते हैं। लेकिन कई बार आम से लगने वाले ये लक्षण किसी खतरनाक वायरस का हमला भी हो सकता है।

जी हां, एक बार फिर चीन में नए वायरस के मिलने की खबर सामने आई है। हाल ही में यहां के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे वायरस की खोज की है, जो 'टिक' नाम के छोटे से कीड़े के काटने से फैलता है। आइए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि यह नया वायरस क्या है और वैज्ञानिकों ने इसे कैसे खोजा।

कैसे हुई इस वायरस की खोज? इस वायरस की पहचान चीन के बीजिंग में हुई, जहां वैज्ञानिकों की टीम ने कुछ लोगों में में 'SFTS' नाम की गंभीर बीमारी के लक्षण जैसे तेज बुखार और प्लेटलेट्स का गिरना, नोटिस किए। आमतौर पर यह बीमारी 'डबी बैंडावायरस' (DBV) से होती है, लेकिन टेस्ट करने पर जब लगभग 30% मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो यह वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बन गया।

बीमारी की सही वजह पता लगाने के लिए उन्होंने टिक के काटने वाले मरीजों के सैंपल लिए और RNA सीक्वेंसिंग की। तब जाकर इस बिल्कुल नए वायरस के बारे में पता लगा, जिसे उन्होंने 'एशियन लॉन्गहॉर्न टिक नाइरोवायरस' (ALTNV) नाम दिया।