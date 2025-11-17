National Epilepsy Day 2025: क्या मिर्गी के दौरे को ट्रिगर करती है देर रात तक फोन चलाने की आदत?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ज्यादातर लोगों के लिए 'लेट-नाइट स्क्रॉलिंग' बस एक छोटा-सा टाइमपास होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही आदत दिमाग की कार्यप्रणाली को गहराई से प्रभावित कर सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें मिर्गी है या जिनमें दौरे आने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, यह देर रात की स्क्रोलिंग एक गंभीर ट्रिगर साबित हो सकती है (Epilepsy Seizure Triggers)। आइए, डॉ. रजनीश कुमार (प्रधान निदेशक और यूनिट हेड, न्यूरोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, द्वारका) से जानते हैं इस बारे में।

कैसे दिमाग पर असर डालती है स्क्रीन की रोशनी? जब हम रात में फोन देखते हैं, तो हमारी आंखें तेज और बदलते हुए विजुअल्स से बार-बार टकराती हैं। स्क्रीन पर चलती रील्स, विज्ञापनों की चमक और लगातार बदलते रंग- ये सब मिलकर दिमाग की विद्युत गतिविधि में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। कुछ लोगों में यह प्रभाव और भी ज्यादा होता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी होता है- यानी तेज रोशनी या पैटर्न्स के कारण दौरे आते हैं।

स्क्रोल करते समय आपको ऐसा कुछ महसूस न भी हो, लेकिन किसी एक अचानक चमकते वीडियो या फ्लैशी ग्राफिक्स से दिमाग उत्तेजित हो सकता है। यही उत्तेजना कुछ लोगों में दौरे की शुरुआत कर सकती है। सबसे बड़ा ट्रिगर है नींद की कमी रात में फोन देखने का एक बड़ा नुकसान है- नींद की खराब गुणवत्ता। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद लाने वाले हार्मोन को दबा देती है, जिससे सोने में देर होती है। मिर्गी से जूझ रहे लोगों के लिए नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि दिमाग की स्थिरता का महत्वपूर्ण आधार है।

देर तक जागना

लगातार स्क्रीन देखते रहना

दिमाग को ओवरस्टिमुलेट करना ये सभी बातें मिलकर नींद की कमी पैदा करती हैं, और नींद की कमी मिर्गी के दौरे का एक आम ट्रिगर मानी जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि “बस 10 मिनट फोन देख लूं” - लेकिन वही 10 मिनट एक घंटे में बदल जाते हैं और दिमाग को आराम देने का समय कम हो जाता है।

सोशल मीडिया का तनाव भी बढ़ाता है खतरा फोन पर कभी-कभी हम आराम के लिए जाते हैं, लेकिन निकलते हैं और ज्यादा तनाव लेकर। तेज-तर्रार खबरें, बहसें, सोशल मीडिया का प्रेशर- ये सब मिलकर मानसिक तनाव बढ़ाते हैं। मानसिक तनाव अपने आप में दौरे का एक संभावित ट्रिगर है। और जब तनाव, नींद की कमी और स्क्रीन से आने वाली रोशनी- तीनों एक साथ जुड़ते हैं, तब जोखिम और भी बढ़ जाता है।