मांसपेशियों में कमजोरी और बोलने में दिक्कत... जानिए बच्चों में होने वाले 'सेरेब्रल पाल्सी' के लक्षण

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सेरेब्रल पाल्सी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक ग्रुप है, जो दुनियाभर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। ये समस्या तब शुरू होती है, जब किसी बच्चे के दिमाग का असमान्य विकास हुआ हो या जन्म के दौरान या बाद में दिमाग में किसी तरह की चोट लगी हो।

दरअसल, इस कंडीशन में दिमाग में चोट की वजह से मांसपेशियों में कमजोरी या मूवमेंट में रुकावट आने लगती है। इस डिसऑर्डर से प्रभावित व्यक्ति के शरीर की मूवमेंट, पोस्चर, बैलेंस और मसल कॉर्डिनेशन में परेशानी आती है। आइए इस वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे पर जानें इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ी कुछ बातें।

क्या सेरेब्रल पाल्सी का इलाज है? सेरेब्रल पाल्सी में ध्यान देने वाली बात है कि ये समस्या समय के साथ बढ़ती या बिगड़ती नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके लक्षण और परेशानियां बदल सकती हैं। इस समस्या को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके सही इलाज की मदद से इसके लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं और बच्चे के जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं।